El excandidato a gobernador del PRO en Santa Fe, Miguel Del Sel, no podrá ejercer cargos públicos por seis meses. El juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, consideró que el PRO no detalló de dónde salieron ni para qué se usaron los fondos de campaña para gobernador de 2011. El exembajador en Panamá, hoy dedicado a su carrera artística, fue sancionado porque "no contaba con la acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos por parte del presidente y tesorero del PRO y los responsables políticos y económico-financieros de la campaña". En su fallo el juez señaló que no pudo analizar las dos cuentas del PRO en el Banco Nación porque las autoridades partidarias nunca presentaron los extractos bancarios. Rodríguez recordó que la Cámara Nacional Electoral había advertido sobre irregularidades que nunca se habían aclarado.