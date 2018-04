Más baja. Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Dijo que "la inflación será siete u ocho puntos más baja que la del año pasado".

El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, reiteró que "antes de fin de año" se desprenderá completamente de las acciones de Farmacity, una participación societaria que le genera cuestionamientos por posibles conflictos de intereses.



"He asumido el compromiso público de que antes de fin de año terminaré de vender las (acciones) que restan, incluyendo las de Farmacity", señaló Quintana en una entrevista que concedió a Cadena 3, de Córdoba.



De esta manera, Quintana reiteró su intención de desprenderse de las acciones de la cadena de farmacias, algo que planteó a principios de mes en declaraciones periodísticas. Quintana habló de Farmacity como parte de su pasado y se desligó de cualquier injerencia en el destino de la empresa desde que es funcionario público.



"He sido fundador de la compañía y, por muchos años, presidente del directorio. Es una etapa que quedó atrás en mi vida. Desde que el presidente (Mauricio Macri) me convocó, abandoné todos los roles activos que tenía y he ido, en la medida de mis posibilidades, vendiendo todas mis participaciones accionarias", subrayó.



"No quiero tener ningún potencial conflicto de interés. Desde el primer día, no me he involucrado en nada que toque el sector salud, que es la única área que el presidente me vedó y estamos de acuerdo", aseveró Quintana.



La polémica en torno a Farmacity y a Quintana radica en que la cadena de farmacias está detrás de un permiso para instalarse en la provincia de Buenos Aires al que se oponen instituciones como el Colegio de Farmacéuticos bonaerense. La semana pasada, la Procuración General de la Nación emitió un dictamen a favor de que las sociedades anónimas puedan ser propietarias de farmacias en la Provincia de Buenos Aires, en el marco del reclamo de Farmacity.



Quintana disertó ayer en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Contó que el presidente Macri insiste en que el gobierno se base en tres ejes fundamentales: "No mentir, no robar y la modernización del Estado". Agregó que "la inflación este año será siete u ocho puntos más baja que la del año pasado".



Hace días, el juez federal Sebastián Ramos procesó a un exfuncionario del actual gobierno bajo la acusación de haber frenado sanciones contra la firma Farmacity, fundada por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.



Ramos consideró probado que el ex funcionario Raúl Alejandro Luis Ramos, quien se desempeñaba en el Ministerio de Salud, archivó un pedido de sanción contra la cadena luego de que se lo pidieran desde la empresa. El juez procesó por "abuso de autoridad" a Ramos. Télam