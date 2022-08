Sin paz. Los seguidores de Cristina agregaron tensión al exclusivo barrio de Recoleta, cuyos vecinos denuncian los malos hábitos de los simpatizantes kirchneristas.

Momentos de gran tensión se registraron ayer en una marcha de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, después de que fiscalía pidiera 12 años de prisión para la expresidenta por el caso Vialidad.

Siete policías resultaron heridos y cuatro personas fueron detenidas ayer por la tarde durante los incidentes ocurridos en las inmediaciones de la casa de Cristina, en el barrio de Recoleta (Ciudad de Buenos Aires), donde se congregó una multitud para respaldar a la vicepresidenta.

El Gobierno de la ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta, había dispuesto un vallado en las inmediaciones del domicilio de la expresidenta, en el barrio de Recoleta, donde la Policía Porteña vivió intensos momentos.

Los incidentes en la cercanía del domicilio de la expresidenta comenzaron luego de que un grupo de manifestantes tumbara las vallas que ayer por la mañana fueron dispuestas por efectivos policiales, lo que provocó que en horas de la tarde los miembros de seguridad lanzaran agua desde camiones hidrantes y gases lacrimógenos sobre la multitud.

Al menos dos militantes sufrieron heridas y debieron ser asistidos. Varios militantes arrojaron proyectiles contra los agentes de seguridad.

Además, el periodista Ezequiel Guazzora fue golpeado en la cabeza por la acción de los efectivos policiales y había otras personas que habían sido heridas.

Los dirigentes del Frente de Todos (FdT) Matías Molle, Fabián Rodríguez y Facundo Tignanelli resultaron apresados por la Policía de la Ciudad, según consignó el canal A24.

Pero más tarde, la Policía porteña informó que todos los detenidos habían sido liberados, mientras los uniformados se retiraban del lugar y los manifestantes lograron posicionarse en la calle Juncal, donde se había montado una vigilia desde el lunes a la noche.

La vicepresidenta en sus redes sociales se pronunció sobre este operativo dispuesto por el Gobierno porteño y manifestó que "La lógica del señor Larreta es la misma lógica del partido judicial".

"Para los macristas: cuidado y protección. Para los peronistas: vallas, infantería de la Policía de la Ciudad y hasta palos, gas lacrimógeno y gas pimienta como la noche del lunes. Nunca fueron ni serán democráticos", remarcó la vicepresidenta.

Tras sortear las vallas, algunos de los manifestantes comenzaron a arrojar piedras a un grupo de policías que se cubrieron con escudos para evitar ser alcanzados por los proyectiles. Luego, los uniformados respondieron con gases lacrimógenos y un cordón que hizo retroceder a parte de los manifestantes.

El Partido Justicialista (PJ) porteño trasladó una marcha, que había previsto en Parque Lezama, a Recoleta tras la decisión del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de disponer un vallado en las inmediaciones del domicilio de la expresidenta, en el barrio de Recoleta.

Vecinos autoconvocados en Recoleta ya venían denunciando que la militancia afecta la sanidad y seguridad del barrio. Describen que gran parte de los manifestantes pasan horas sentados en las veredas comiendo y tomando. "Consumen alcohol -además de otras sustancias- y hacen sus necesidades en la calle", según testigos.

"Los colectivos se ven obligados a cambiar su recorrido, los peatones no podemos caminar libremente y no es seguro circular entre los manifestantes con nuestros hijos menores o durante la noche. El tráfico está cortado gran parte del día, aun en momentos en los que la cantidad de gente allí reunida no lo amerita", explica un vecino. En las últimas noches se han instalado improvisadas parrilladas. "Nadie quiere entrar a un comercio si la puerta está ocupada por gente echada", dice una trabajadora del barrio.

Entre los referentes del Frente de Todos (FdT) que concurrieron a la marcha estuvieron funcionarios nacionales y provinciales, intendentes bonaerenses, legisladores, Eduardo "Wado" de Pedro, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, Andrés Larroque, Hugo Yasky, Juan Grabois, Daniel Menéndez, Itaí Hagman, Natalia Zaracho, Rafael Crexler, y Daniel Catalano, entre otros.

Con lemas como "Basta de lawfare" y "El Cristinazo", hubo marchas de apoyo en las provincias de La Pampa, Misiones, La Rioja, San Luis, Tierra del Fuego, Neuquén, Catamarca, Formosa y Santa Cruz, entre otras. En la provincia de Buenos Aires se hicieron actos en la mayoría de los municipios del conurbano.



Repudio de JxC

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) expresó ayer su "más profundo repudio a la violencia ejercida por manifestantes y funcionarios kirchneristas en Recoleta. "El kirchnerismo necesita la violencia porque no puede aceptar el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas", señaló en un comunicado.



Reunión urgente

Frente a la escalada de tensiones entre el gobierno porteño y el kirchnerismo, se reunieron en el Ministerio de Seguridad de la Nación. El motivo de la cumbre era encontrar por la vía de la política una salida al conflicto desatado en el espacio público tras el pedido de condena a Cristina en el marco de la causa Vialidad.

San Juan marchó por ella

La marcha. Copó 4 cuadras alrededor de la plaza partiendo desde la Catedral.



Las muestras de lealtad con Cristina Kirchner también tuvo su correlato en San Juan con una marcha encabezada por diversas organizaciones sociales que marcharon sobre le mediodía en la Plaza 25 de Mayo. Una gran cantidad de personas copó las calles del microcentro sanjuanino con banderas y fotos con la imagen de la Vicepresidenta y carteles con leyendas con fuertes críticas a la Justicia y dando fe de la inocencia de Cristina.

La nutrida marcha avanzó entonando cánticos como: "Che, gorila. Che, gorila. No te lo decimos más. Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar" y la Marcha Peronista.