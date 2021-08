La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró hoy que si bien la circulación de la variante Delta de coronavirus "no es predominante" en la Argentina, pero que "ya está cerquita de ser comunitaria".



"Se sigue vigilando la circulación, que a la fecha no es todavía predominante pero ya está cerquita de ser comunitaria", sostuvo Vizzotti en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10 desde Rusia, donde viajó junto a la asesora presidencial Cecilia Nicolini con el objetivo de profundizar el trabajo colaborativo en relación a la producción y provisión de vacunas con el Instituto Gamaleya.



La ministra de Salud explicó a qué se refiere el concepto de circulación "comunitaria" cuando se habla de la variante Delta o de cualquier otro virus o cepa. "Cuando no se encuentra un vínculo entre los casos o con un viajero, se dice que es comunitaria, pero eso no significa que sea predominante", dijo.



Agregó, en ese sentido, que "por ahora la variante predominante en la Argentina es la Manaos".



Por eso, indicó que se sigue "muy atentamente" la evolución de la circulación de la variante Delta, que en Europa y otros países demostró ser más contagiosa que otras, mientras se continúa "aislando personas que tienen relación con los viajes" procedentes del exterior.



Vizzotti puntualizó que en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires hay algunos casos que no tienen relación entre ellos y precisó que esto es "sobre todo en el caso de Córdoba, que no habían encontrado nexo con viajero", que fue el caso cero y que falleció este fin de semana.

Fuente: Télam