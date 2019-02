El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, descartó ayer que pueda acompañar al presidente Mauricio Macri en la fórmula presidencial si se presenta para la reelección, pero pidió que la candidatura a la vicepresidencia no sea del PRO, sino "del interior" y que pertenezca a "otra fuerza política".



En un reportaje que concedió al diario Perfil, Cornejo, quien es además presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), dijo que si bien termina su mandato al frente de la gobernación de Mendoza, provincia que no tiene reelección, tampoco le atrae encabezar la lista de diputados nacionales.



Asimismo admitió que "votaría a un radical antes que a Macri", luego de aclarar que "los argentinos optamos, no elegimos" y señaló que "las opciones se van planteando según la viabilidad de cada candidatura".



Cornejo, quien decidió desdoblar las elecciones en Mendoza de las nacionales -para el 29 de septiembre próximo- sostuvo que el próximo gobierno nacional que surja de las urnas "va a tener desafíos que van a requerir un sólido poder político, mayor solvencia para lograr cambios estructurales".



Por ello, en la coalición que integra el PRO, la UCR y la Coalición Cívica en Cambiemos dijo que el radicalismo debe tener "un lugar más preponderante" y además "debemos mostrarnos mucho más plurales, menos PRO y más Cambiemos", dijo.



En cuanto a las chances electorales del oficialismo expresó que la clase media "comprende lo que significa un retroceso" y agregó: "Espero que nos tenga más paciencia y que la esperanza por ese horizonte de crecimiento sea superior a la bronca por la situación económica actual", luego de que reconoció que fue el sector más castigado.



Comentó además que un sector de la UCR planteó la posibilidad de presentar un candidato propio para ir a una interna "pero aún no ha aparecido nadie con la fuerza para ser candidato", observó. Analizó además que la elección nacional del 27 de octubre y las chances de reelección de Macri "van a depender mucho de la política económica".