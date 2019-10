Mauricio Macri, en una entrevista radial, repasó lo que él considera éxitos de su gestión y lo comparó con los doce años del kirchnerismo, en los cuales, según aseguró, el país no creció: “Lamentablemente el gobierno anterior despilfarrando las reservas del Banco Central, el ahorro de los jubilados y las reservas de energía, de gas y petróleo, generó un clima de corto plazo como hace el populismo, que hipoteca el futuro para que vivas un presente. Y cuando se acaba, se acaba. Es como escuchaba decir a una persona en un video que se viralizó. Es como que le cedas la administración de tu casa a tu mujer y tu mujer, en vez de haber pagado las cuentas, usó la tarjeta, usó la tarjeta y un día te vienen a hipotecar la casa, a llevarse la casa”.

Y continuó: “Bueno, esto es lo que nos pasó. Y hoy hemos vuelto a trabajar en base a la verdad, en base a decir estos son los problemas, que el Indec diga la verdad. Ellos han hecho una política de Estado en base a mentir. No había ni presupuesto, no se sabía ni en qué se gastaba el dinero. No podíamos crecer ni generar empleo”.

Rápidamente, las palabras del jefe de Estado repercutieron en las redes y recibió fuertes críticas. Una de las reacciones más resonantes fue la de Cristina Kirchner, quien citando un tuit que informaba sobre el textual de Macri, comentó: “Vieron?!! Yo les dije que era un machirulo”.

Vieron?!! Yo les dije que era un machirulo �� https://t.co/WgOFSTB338 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 15, 2019

La frase remite a una antigua respuesta de la senadora, que ya lo había llamado así al Presidente. Fue cuando Macri les pidió en 2018 a los peronistas que no siguieran “las locuras” de Cristina Kirchner en el debate legislativo por las tarifas de los servicios públicos: “Tratar de loca a una mujer. Típico de machirulo”, contestó en ese momento la ex mandataria.