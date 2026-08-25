Accidente fatal en Vaca Muerta: murió un operario y otro fue trasladado en helicóptero tras una fuerte descompresión de gas

El hecho ocurrió este martes en una planta de YPF ubicada en el bloque Rincón del Mangrullo, en Neuquén. La empresa confirmó que el incidente fue controlado y activó un operativo de emergencia.

Un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras la explosión de un caño en Vaca Muerta.

Un operario murió y otro sufrió heridas de gravedad durante la tarde de este martes en una planta de YPF en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El trabajador herido recibió asistencia en el lugar y debió ser trasladado por vía aérea a un centro de salud.

De acuerdo con la información preliminar, no se habría tratado de una explosión, sino de una falla registrada en una línea de gas que derivó en una fuerte descompresión de un caño y terminó afectando a los dos trabajadores.

YPF confirmó que el incidente ocurrió en el bloque Rincón del Mangrullo, un área operada por la petrolera en sociedad con Pampa Energía, bajo un esquema de participación del 50% para cada compañía.

Tras el accidente, la empresa activó de inmediato sus protocolos de emergencia y desplegó equipos especializados para asistir a las víctimas. Según informó la petrolera, la situación ya se encuentra controlada, mientras se aguarda información oficial sobre las circunstancias que provocaron el accidente.

En los primeros minutos, la versión que circuló indicaba que se había producido una explosión en el yacimiento. Sin embargo, con el avance de las primeras averiguaciones, se precisó que el episodio habría sido provocado por una fuerte descompresión en una planta separadora de gas.