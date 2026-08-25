    • 25 de agosto de 2026 - 19:05

    Accidente fatal en Vaca Muerta: murió un operario y otro fue trasladado en helicóptero tras una fuerte descompresión de gas

    El hecho ocurrió este martes en una planta de YPF ubicada en el bloque Rincón del Mangrullo, en Neuquén. La empresa confirmó que el incidente fue controlado y activó un operativo de emergencia.

    Un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras la explosión de un caño en Vaca Muerta.

    Un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras la explosión de un caño en Vaca Muerta.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operario murió y otro sufrió heridas de gravedad durante la tarde de este martes en una planta de YPF en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El trabajador herido recibió asistencia en el lugar y debió ser trasladado por vía aérea a un centro de salud.

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    De acuerdo con la información preliminar, no se habría tratado de una explosión, sino de una falla registrada en una línea de gas que derivó en una fuerte descompresión de un caño y terminó afectando a los dos trabajadores.

    YPF confirmó que el incidente ocurrió en el bloque Rincón del Mangrullo, un área operada por la petrolera en sociedad con Pampa Energía, bajo un esquema de participación del 50% para cada compañía.

    Tras el accidente, la empresa activó de inmediato sus protocolos de emergencia y desplegó equipos especializados para asistir a las víctimas. Según informó la petrolera, la situación ya se encuentra controlada, mientras se aguarda información oficial sobre las circunstancias que provocaron el accidente.

    En los primeros minutos, la versión que circuló indicaba que se había producido una explosión en el yacimiento. Sin embargo, con el avance de las primeras averiguaciones, se precisó que el episodio habría sido provocado por una fuerte descompresión en una planta separadora de gas.

    En el lugar trabajaron equipos de emergencia de la compañía, personal médico y efectivos de la Policía de Neuquén.

    El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa también se refirió al hecho y aclaró que los dos trabajadores afectados no pertenecen al personal alcanzado por el convenio colectivo del sector. De todos modos, el gremio puso a disposición su equipo y su cadena sanitaria para colaborar con la emergencia y expresó sus condolencias a la familia del trabajador fallecido.

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