Alerta en Córdoba por la confirmación de 23 casos de triquinosis

Se reportaron 12 contagios se reportaron en la ciudad de Córdoba y cuatro de los afectados son adolescentes de 15 años.

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El Ministerio de Salud de Córdoba informó este viernes la detección de 23 casos de triquinosis, nueve de ellos vinculados al consumo de jabalí. Se trata de tres brotes de esa enfermedad, dos de ellos confirmados en la ciudad capital y el restante en la localidad de Malvinas Argentinas.

Del total de los casos, 12 se reportaron en la ciudad de Córdoba, nueve relacionados a la ingesta de jabalí y otros tres pertenecientes a "un mismo grupo familiar del cual se investiga la fuente de origen", indicó la cartera sanitaria.

En el tercer brote, se notificaron 11 contagios correspondientes a oriundos de Malvinas Argentinas, donde poseen vínculo familiar y amistad, que "relatan compra de alimentos de origen en otra provincia y en la misma localidad", agregó el Ministerio en un comunicado oficial.

Los afectados fueron trasladados a hospitales privados y públicos donde se encuentran bajo seguimiento médico y evolucionaban favorablemente, al tiempo que cuatro de ellos son menores de 15 años.

El Departamento de Zoonosis, personal de SENASA, la Dirección de Alimentos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Bioagroindustria, y el área de salud y bromatología de los municipios implicados encabezan las investigaciones para determinar cómo se desencadenaron los cada uno de los casos.