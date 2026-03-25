    • 25 de marzo de 2026 - 09:53

    ANSES: montos Asignaciones Familiares marzo 2026

    El detalle de lo que informó la Administración Nacional de la Seguridad Social.

    Suba en las Asignaciones Familiares.

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    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció nuevas actualizaciones para los límites, rangos y montos de las asignaciones familiares a partir de marzo, mediante la resolución 55/2026 publicada este jueves en Boletín Oficial.

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    El incremento en los valores es del 2,88% y abarca tanto a trabajadores en relación de dependencia del sector privado y público nacional como a beneficiarios de la Ley sobre Riesgos de Trabajo, del Seguro de Desempleo, monotributistas, integrantes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de pensiones no contributivas por invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a perceptores de Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo para Protección Social. La modificación excluye las asignaciones que corresponden a la ayuda escolar, cuyo pago se formalizó a través del decreto 115/2026, publicado esta madrugada.

    El ajuste dispuesto en la resolución se basa en la fórmula que considera las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor Nacional (INDEC) y ratifica que la percepción de un ingreso superior a $2.722.595 por parte de uno de los integrantes del grupo familiar excluye a ese grupo del cobro de las asignaciones, aun cuando la suma total de ingresos no supere el límite máximo estipulado en los anexos de la normativa.

    La actualización detallada en el anexo que acompaña la medida alcanza a las asignaciones familiares por hijo, por hijo con discapacidad, prenatal, maternidad, matrimonio, nacimiento y adopción.

    TOPES DE INGRESOS Y MONTOS

    • Ingreso Grupo Familiar hasta $1.028.268 cobrará $66.414
    • Ingreso Grupo Familiar entre $1.028.268,01 y $1.508.055 cobrará $44.799
    • Ingreso Grupo Familiar entre $1.508.055,01 y $1.741.100 cobrará $27.097
    • Ingreso Grupo Familiarentre $1.741.100,01 y $5.445.190 cobrará $13.980
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