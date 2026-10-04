Argentina recibe al Papa: el costado íntimo de León XIV y la movilización de los fieles de San Juan y Mendoza

El primer capítulo del especial de Diario de Cuyo y Diario Los Andesrevela el costado íntimo de León XIV y la movilización de los fieles. Con la conducción de Laura Carbonari , estrena la primera entrega de la serie documental de siete capítulos.

Monseñor Marcelo Colombo y Monseñor Alberto Bochatey descubren anécdotas inéditas de Robert Prevost , mientras familias y jóvenes de Mendoza y San Juan cuentan cómo preparan el viaje.

La cuenta regresiva para la histórica visita pastoral del Papa León XIV a la Argentina ya está en marcha, y Diario Los Andes estrena la primera entrega del especial audiovisual multiplataforma: “Argentina recibe al Papa” .

En este primer episodio se propone un viaje documental que cruza dos planos fundamentales: reconstruir la trayectoria y la vida cotidiana del nuevo pontífice antes de llegar a la Cátedra de San Pedro, y registrar en primera persona la expectativa, la fe y la logística comunitaria con la que Mendoza y San Juan se alistan para el encuentro masivo.

La faceta misionera y pastoral cobra voz propia con el testimonio de Monseñor Alberto Germán Bochatey , obispo auxiliar de La Plata y religioso agustino, quien compartió años de formación juvenil y comunidad con Prevost en Roma.

Bochatey revela detalles de la vida cotidiana del hoy Sumo Pontífice: sus viajes en auto, su manejo fluido desde los 16 años. “Dio dos veces la vuelta al mundo recorriendo los cinco continentes por su labor en la Orden”, recuerda Bochatey, detallando la etapa en la que Prevost sirvió en las misiones peruanas de Chulucanas y Trujillo, hasta asumir como obispo de Chiclayo y ser convocado luego por el Papa Francisco al Vaticano para dirigir el Dicasterio para los Obispos.

El análisis sobre el significado eclesial y social de la llegada de León XIV cuenta con la participación central de Monseñor Marcelo Daniel Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Colombo comparte la intimidad de sus audiencias en Roma con el Santo Padre y anticipa parte de los hitos que marcarán la agenda nacional, como el histórico homenaje previsto en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

La cobertura eclesial se completa con la palabra de José Miguel Illanes Fernández, de la Comisión de Comunicación de la visita papal, quien brinda precisiones sobre el itinerario federal confirmado para noviembre.

El pulso de Cuyo: cómo se organizan Mendoza y San Juan

Fiel a su compromiso con la mirada federal y local, “Argentina recibe al Papa” pone el foco en las historias de quienes ya tienen las valijas listas.

Desde la Terminal de Ómnibus de Mendoza, el ciclo recoge las motivaciones de los jóvenes del decanato Luján de Cuyo, como Leandro Vautier y Guadalupe Sánchez, quienes explican el esfuerzo comunitario para viajar a Córdoba y Buenos Aires. En simultáneo, desde San Juan, el testimonio de la Familia Frías Gladine, que viajan juntos al encuentro con el Papa.