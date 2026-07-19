Así reflejó la prensa española el mundial conseguido ante la Selección Argentina

La consagración de la selección española en el Mundial 2026 tras vencer por 1 a 0 a la Selección Argentina desató una ola de festejos en el Viejo Continente. Como era de esperarse, los principales medios de comunicación y diarios deportivos españoles reflejaron la histórica conquista con portadas imponentes, destacando el valor de vencer al equipo de Lionel Messi y Lionel Scaloni.

Así quedó la tabla de campeones del mundo tras la consagración de España en el Mundial 2026

La prensa ibérica coincidió en calificar el triunfo en el MetLife Stadium como una gesta heroica, remarcando la paridad del encuentro y la resistencia física que demandó quebrar el cero frente a la muralla del "Dibu" Martínez durante el tiempo suplementario.

Los portales de Madrid y Barcelona reaccionaron de inmediato tras el silbatazo final, inundando sus portadas digitales con elogios para el plantel conducido por Luis de la Fuente:

Diario Marca: El periódico madrileño abrió su sitio web con un contundente "¡Reyes del Mundo!", acompañado por la imagen de los futbolistas levantando el trofeo. En sus líneas interiores destacaron la jerarquía de Ferran Torres para definir el pleito y el recambio generacional que llevó al país a su segunda estrella.

Diario AS : Enfocó su cobertura desde el orgullo competitivo bajo el título "Una corona eterna". El medio analizó el desgaste táctico del partido y cómo la frescura de los extremos españoles terminó por desgastar la defensa albiceleste en la prórroga.

Mundo Deportivo: Desde Cataluña, el foco estuvo puesto en las jóvenes figuras colonizadoras del fútbol moderno. Con el encabezado "España toca el cielo", ponderaron el protagonismo de Lamine Yamal a lo largo del torneo y el valor de suceder a la Argentina en el trono mundial.

Sport: Tituló de manera directa "¡Campeones históricos!", enfatizando que la victoria representa la confirmación de una nueva era dorada para el fútbol español tras superar el obstáculo más complejo de la competición.

El reconocimiento al esfuerzo argentino

Más allá de la lógica algarabía por el título obtenido, los analistas de los medios españoles no escatimaron en elogios hacia la resistencia de la Selección Argentina. Las crónicas de los partidos remarcaron el partido consagratorio de Emiliano Martínez bajo los tres palos y el carácter competitivo de un plantel argentino que batalló hasta el último minuto a pesar de la inferioridad numérica en el tramo final.