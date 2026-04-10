    • 10 de abril de 2026 - 08:34

    ATE realizará un paro nacional el 21 de abril en reclamo de aumento salarial

    “El Gobierno está pasando su peor momento. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos“, dijo Aguiar

    Rodolfo Aguiar, de ATE. Foto: Archivo de NA.

    Rodolfo Aguiar, de ATE. Foto: Archivo de NA.

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    El sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para el 21 de este mes en reclamo de la reapertura de paritarias.

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    La decisión se conoció en el marco de un plenario del gremio que reunió a las seccionales de todas las provincias, tendiente a definir medidas de fuerza para reabrir las paritarias

    “El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”, se quejó el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, en sus redes.

    Al respecto, dijo que “las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”. _

    “El Gobierno está pasando su peor momento. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros”, finalizó el dirigente.

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