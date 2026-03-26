Aumentaron los casos de fiebre chikungunya en Argentina: en San Juan hay dos casos sospechosos

Una alerta sanitaria fue emitida por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires tras la confirmación de un caso autóctono de fiebre chikungunya en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. En tanto, en la zona norte del país, la provincia de Salta enfrenta hace unas semanas un crecimiento acelerado de contagios locales. En San Juan se registran dos casos sospechosos .

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, la notificación de casos sospechosos y confirmados de esta infección transmitida por el mosquito Aedes aegypti puso en guardia a autoridades sanitarias y equipos de salud en varias jurisdicciones del país ante la posibilidad de un brote sostenido.

El primer caso autóctono recientemente confirmado en Lomas de Zamora corresponde a una mujer que presentó síntomas el 5 de marzo. El diagnóstico positivo fue obtenido mediante pruebas moleculares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que motivó la adopción inmediata de medidas de bloqueo de foco en el área de residencia.

Según información oficial bonaerense, “se identificó un brote de fiebre chikungunya en el municipio de Lomas de Zamora, el caso índice corresponde a un caso confirmado autóctono notificado el 12 de marzo (Semana Epidemiológica 10 o SE 10)”.

La paciente no declaró antecedentes de viaje, y en el relevamiento epidemiológico se detectaron otras diez personas con síntomas compatibles, de las cuales siete resultaron positivas para el virus. De acuerdo con el BEN, durante la temporada actual y hasta el 14 de marzo, se habían notificado 3202 casos sospechosos de Fiebre Chikungunya en todo el país , de los cuales 199 corresponden a casos confirmados y probables.

Pero las cifras actuales pueden ser mayores, dada por ejemplo la última actualización del Ministerio de Salud de Salta, que enumera los casos positivos en la provincia en 225, hasta el 18 de marzo.

La mayoría de los casos importados presentaron antecedentes de viaje reciente a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba, y se notificaron principalmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba y San Luis.

Sin embargo, la detección de brotes autóctonos en Salta, Santiago del Estero y Tucumán señala un cambio en el patrón de transmisión y refuerza la preocupación por la circulación local del virus en varias provincias.

cuadro BEN

El BEN añade que durante la SE8/2026 se notificaron 2 casos confirmados sin antecedente de viaje en el departamento Yerba Buena, provincia de Tucumán, detectados en el marco de la estrategia de vigilancia laboratorial. Además, durante las últimas dos semanas se registraron casos sin antecedente de viaje en las jurisdicciones Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Buenos Aires.

En Salta

La provincia de Salta atraviesa un escenario de brote activo con transmisión local confirmada. Según los datos difundidos por el Boletín Epidemiológico de Salta, hasta la fecha se confirmaron 225 casos de fiebre chikungunya, con 10 casos probables, distribuidos en diferentes departamentos.

El departamento de General San Martín concentra la mayor carga epidemiológica, seguido por el departamento Orán.

La mediana de edad de los afectados es de 33 años, con mayor proporción de casos en el grupo de 45 a 65 años, seguido por los de 10 a 14 años y de 35 a 44 años. El 53% corresponde a personas de sexo legal femenino. Hasta el momento no se informaron casos graves ni muertes. Once pacientes requirieron internación breve, con evolución clínica favorable y alta sin complicaciones.

La situación en Lomas de Zamora marcó un punto de inflexión para la vigilancia sanitaria en el conurbano bonaerense. El municipio activó acciones intensivas de bloqueo de foco en la manzana donde reside el caso índice y zonas periféricas, en coordinación con autoridades provinciales.

En ese operativo se identificaron 10 personas febriles con síntomas compatibles, quienes aseguraron no haber realizado viajes recientes ni tener contacto con viajeros. De ellas, siete recibieron diagnóstico positivo por laboratorio.