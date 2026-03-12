    • 12 de marzo de 2026 - 20:38

    Becas Progresar 2026: paso a paso para realizar el trámite de inscripción de forma exitosa

    El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina, más conocidas como Becas Progresar, se deposita directamente en la cuenta del beneficiario.

    Becas Progresar. El paso a paso para inscribirte.

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública administrada por el Ministerio de Capital Humano. El mismo está destinado a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente. Las Becas Progresar funcionan a través de un aporte mensual que se deposita directamente en la cuenta del beneficiario.

    De esta manera, el Estado busca garantizar con las igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

    A continuación, te presentamos una guía completa para realizar el trámite de inscripción.

    Requisitos de la Beca Progresar:

    ¿Cuál es el límite de ingresos familiares para aplicar y por qué es importante mantener la regularidad escolar?

    Para solicitar la beca, los ingresos mensuales del postulante más los del grupo familiar deben ser menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, a excepción de que los estudiantes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez.

    Cabe señalar que los ingresos mensuales del grupo familiar nacen de la suma de: las remuneraciones brutas de los trabajadores en relación de dependencia registrados, con exclusión de las horas extras, la asignación familiar por maternidad de cualquier tipo, el plus por zona desfavorable y el sueldo anual complementario; las rentas de referencia de los trabajadores autónomos y monotributistas; los haberes de jubilación y pensión, el monto de la prestación por desempleo y las sumas brutas originadas en prestaciones contributivas y/o no contributivas de cualquier índole.

    Además, los solicitantes deben cumplir con todas las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento Progresar. Esto incluye proporcionar información precisa y veraz en tu solicitud, mantener la regularidad académica, participar en cursos o actividades de extensión formativas que el programa determine y notificar cualquier cambio relevante en tu situación personal, familiar, académica o económica.

    Esto se debe a que el proceso de evaluación de la postulación incluye dos etapas:

    • Evaluación socioeconómica: realizada por ANSES, que analiza ingresos personales y familiares.
    • Evaluación académica: verifica tu condición de alumno regular mediante datos proporcionados por tu institución educativa.

    El resultado final se publicará en la plataforma Progresar.

    Guía paso a paso: cómo inscribirse a través de Mi Argentina

    Para aplicar a la beca, el solicitante tiene que estar registrado en Mi Argentina y contar con una caja de ahorro o billetera virtual a su nombre. Luego, debe realizar los siguientes pasos:

    • Ingresá en argentina.gob.ar/progresar
    • Hacé clic en el botón de la línea a la que te querés inscribir en la sección Ingreso e inscripción por línea de beca. Te redireccionará al login de Mi Argentina.
    • Ingresá tu CUIL y la contraseña de Mi Argentina. Al entrar, se autocompletarán tus datos personales.
    • Respondé la encuesta y completá tus datos académicos.
    • Finalmente, enviá el formulario.

    Ya cobré la Beca Progresar el año pasado: ¿tengo que volver a inscribirme?

    En caso de haber cobrado la Beca Progresar en años anteriores, debés volver a inscribirte para el nuevo ciclo, ya que el beneficio es anual para quienes se inscriben en la Primera Convocatoria y semestral para quienes se inscriben en la Segunda.

    Cabe señalar que la renovación de la beca puede extenderse hasta un período máximo de 4 años.

    Rechazo en las Becas Progresar: ¿por qué pueden denegarte o suspenderte la beca?

    • Los motivos por el cual pueden suspender temporalmente la Beca Progresar son:
    • La pérdida de la condición de regularidad informada por las autoridades educativas.
    • Otras causales de urgencia informadas por las autoridades educativas distritales.
    • No registrar movimientos en la cuenta destinada al cobro de la beca durante cuatro meses consecutivos.
    • Los motivos por el cual pueden cesar temporalmente la Beca Progresar son:
    • Vencimiento del período por el cual fue otorgada.
    • Fallecimiento del becario.
    • Renuncia a la beca.
    • Modificación de las causas que justificaron su otorgamiento.
    • Recibir otra beca educativa similar otorgada por la Secretaría de Educación.
    • Pérdida de la condición de alumno regular.
    • Incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el Reglamento Progresar
    • Falsificación u omisión de información en los procesos de selección o después de otorgada la beca.

