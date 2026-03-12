Google Maps se reinventa: navegación 3D inmersiva y mapas que responden con IA

La navegación en 3D llega a Google Maps , marcando un punto calve para que los usuarios tengan una mejor forma de orientarse mientras manejan o caminan. La aplicación que también implementa la IA da un salto al presentar una experiencia visual completamente renovada, transformando la clásica vista plana en una representación tridimensional.

Este avance, acompañado por funciones inteligentes, busca que los usuarios se pierdan menos y se sientan más seguros en cada trayecto.

La actualización presenta la llamada ‘Navegación inmersiva’, que convierte la interfaz en algo radicalmente distinto. El mapa, que durante años mostró rutas en dos dimensiones, ahora despliega edificios, puentes, túneles y detalles del entorno en 3D.

Los conductores y peatones pueden distinguir no solo por qué calle circulan, sino también el carril exacto y los elementos urbanos a su alrededor, como semáforos, pasos de cebra y medianas.

Este cambio visual elimina ambigüedades clásicas de los GPS, como salidas poco claras o intersecciones confusas. Las salidas de autopistas ya no son una línea gris para intuir, sino trayectorias destacadas que indican el momento preciso para desviarse. La representación en tres dimensiones permite anticipar curvas, rampas y el paso por túneles, evitando errores en tramos complejos.

Google Maps ahora ofrece una vista ampliada del recorrido con un sistema de zoom inteligente. Edificios transparentes y una perspectiva elevada facilitan la previsión de giros y cambios de carril, permitiendo que el usuario planifique sus maniobras con anticipación.

Cómo funciona la navegación inmersiva de Google Maps

La experiencia de conducción cambia por completo gracias a la combinación de gráficos avanzados y orientación por voz mejorada. El tradicional icono de flecha azul que marcaba la posición del usuario desaparece, reemplazado por una representación más realista y contextual del vehículo o peatón.

Las instrucciones de voz ya no son genéricas ni pregrabadas. Por ejemplo, en situaciones donde hay dos salidas cercanas, el sistema indica de forma natural: “no tomes esta salida, es la siguiente”. Este tipo de mensajes evita confusiones frecuentes y responde al contexto del tráfico y la disposición de las vías.

image Google Maps implementa nuevas tecnologías, como 3D y también IA.

Las nuevas instrucciones de voz

Antes de iniciar el trayecto, Google Maps permite una previsualización del destino mediante imágenes de Street View. Así, el usuario puede identificar el edificio de llegada, comprobar en qué lado de la calle se encuentra y saber dónde estacionar para estar lo más cerca posible de la entrada.

Para quienes viajan en carro, la integración con Android Auto, Apple CarPlay y autos con Google integrado maximiza la experiencia. La navegación inmersiva hace que la información se adapte al entorno y a la ruta elegida, con una visualización optimizada para no distraer y permitir tomar decisiones rápidas y seguras.

Cómo la IA hará que la navegación sea más precisa

La revolución de Google Maps no es solo visual: la inteligencia artificial, y en particular los modelos Gemini, potencian la nueva interfaz. Estos modelos analizan imágenes actuales de Street View y fotos aéreas para ofrecer una representación exacta, actualizada y personalizada de cada trayecto.

La IA también mejora la guía por voz, haciéndola más natural y adaptada a las circunstancias reales del tráfico. En vez de limitarse a indicar “gire a la derecha” o “tome la salida 34”, la aplicación analiza el flujo de vehículos, la situación del camino y los posibles incidentes en tiempo real para sugerir alternativas o anticipar maniobras.

Cómo se podrá acceder a la navegación en 3D de Google Maps

Por el momento, la navegación inmersiva y las funciones asociadas, como Ask Maps, comenzaron a desplegarse en Estados Unidos y, en el caso de la interacción por voz, también en India. La propia Google ha confirmado que la expansión será progresiva a otras regiones y estará disponible en dispositivos con iOS, Android, CarPlay, Android Auto y autos con Google integrado.

Los usuarios en otras zonas del mundo deberán esperar algunos meses para disfrutar de la experiencia completa. Mientras tanto, la empresa continúa ajustando la interfaz y ampliando la compatibilidad con distintos sistemas y formatos de pantalla.