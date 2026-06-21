Cambia el sistema de scoring para las licencias de conducir: qué hay que saber

La Agencia Nacional de Seguridad Vial hizo oficial la nueva actualización con el objetivo de unificar criterios para registrar y clasificar las infracciones de tránsito en todo el país. Todos los detalles.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha una actualización del sistema de scoring de la Licencia Nacional de Conducir con el objetivo de unificar el registro de infracciones en todo el país. La medida comenzó a regir el pasado 19 de junio y busca que provincias y municipios adheridos utilicen los mismos criterios para identificar y registrar las faltas de tránsito.

Si bien el sistema de puntos ya estaba vigente, la principal novedad es la incorporación de códigos únicos para cada infracción. De esta manera, una misma falta tendrá la misma identificación en todas las jurisdicciones adheridas, facilitando el intercambio de información y el seguimiento de antecedentes de los conductores.

Desde la ANSV aclararon que la modificación no crea nuevas multas ni cambia las sanciones actuales. Lo que cambia es la forma en que se registran y clasifican las infracciones dentro del sistema nacional.

Las infracciones más frecuentes incluidas en el sistema Entre las faltas contempladas se encuentran:

Conducir con alcoholemia positiva.

Negarse a realizar un control de alcoholemia.

Circular a contramano.

Exceder los límites de velocidad.

Cruzar semáforos en rojo.

Utilizar el celular mientras se conduce.

Manejar sin cinturón de seguridad.

Circular sin seguro obligatorio.

Circular sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

Conducir estando inhabilitado.

Participar en picadas o competencias ilegales. Cómo funciona el scoring El sistema parte de una base de 20 puntos por conductor. A medida que se cometen infracciones, se descuentan puntos según la gravedad de la falta. Cuando se agota el puntaje disponible, la licencia puede quedar suspendida por distintos períodos según los antecedentes del conductor.