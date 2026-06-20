    • 20 de junio de 2026 - 11:42

    Murió Roberto García, referente del periodismo político y económico

    Tenía 81 años y dejó una profunda huella en más de seis décadas de trabajo en gráfico, radio y televisión.

    Roberto García.

    Roberto García.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El periodista Roberto García, una de las figuras más destacadas del análisis político y económico en la Argentina, murió a los 81 años, según confirmaron sus allegados.

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    García desarrolló una extensa trayectoria de más de seis décadas en medios gráficos, radio y televisión, consolidándose como una voz de referencia en la cobertura y lectura del poder político y la economía del país.

    A lo largo de su carrera trabajó en reconocidas redacciones y espacios periodísticos, donde se destacó por su estilo de análisis y su participación en programas de debate y opinión. Su figura quedó asociada al periodismo de interpretación política, con fuerte presencia en el escenario mediático argentino.

    La noticia de su fallecimiento generó repercusión en el ámbito periodístico y político, donde colegas y referentes comenzaron a expresar mensajes de reconocimiento por su trayectoria y su aporte al oficio.

    Sus restos serán despedidos en una ceremonia íntima, según informaron fuentes cercanas a la familia. Con su muerte, el periodismo argentino pierde a una de las voces históricas del análisis político y económico de las últimas décadas.

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