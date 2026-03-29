Causa $Libra: se agrava la situación de Mauricio Novelli y estudian dictar prisión preventiva

El empresario Mauricio Novelli quedó más comprometido en la causa $LIBRA tras los peritajes sobre sus dispositivos, que revelaron múltiples comunicaciones y documentos sensibles.

Mauricio Novelli, el empresario involucrado en el caso $LIBRA, se encuentra cada vez más complicado y el fiscal Eduardo Taiano, luego de los resultados de los peritajes que se conocieron hasta el momento, podría solicitar su detención.

Durante los próximos días, Novelli enfrentaría un posible pedido de prisión preventiva, al mismo tiempo en que la justicia analiza cómo se habría conectado el dinero de las estafas cripto con el financiamiento político.

Según la información recolectada por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el peritaje en los dispositivos móviles de Novelli, se encontraron más de 35 comunicaciones entre el empresario y allegados al Gobierno Nacional durante el mismo 14 de febrero de 2025, día del lanzamiento y la caída del memecoin.

Asimismo, se detectaron numerosas comunicaciones y un supuesto borrador de acuerdo confidencial de pagos por 5 millones de dólares entre Novelli y el presidente Javier Milei. El documento, creado el 11 de febrero del 2025, consiste en una anotación escrita originalmente en inglés, que indicaría tres pagos: el primero por adelantado, el segundo luego de una publicación de Milei en redes sociales y el tercero, posterior a la firma de un contrato en persona.

Esto derivó en la detección de ciertas contradicciones, entre los registros técnicos, con la versión inicial del Presidente de la Nación, sobre cuándo y cómo promocionó el proyecto de inversión en la criptomoneda $LIBRA desde su cuenta de X oficial.