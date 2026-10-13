Cómo impactará El Niño en San Juan: entre el alivio para la sequía y la alerta por tormentas estivales

El fenómeno meteorológico de El Niño —denominado técnicamente como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)— se consolida en el escenario climático global con la presencia de un sobrecalentamiento anómalo en las aguas del Océano Pacífico ecuatorial. La magnitud de esta alteración ha despertado múltiples expectativas y alertas en las distintas regiones de la Argentina.

No obstante, sus consecuencias no se manifiestan de manera homogénea. Mientras que en el Litoral y la región pampeana el impacto suele traducirse en severas inundaciones, en la provincia de San Juan el escenario adquiere dinámicas singulares: se entrelazan un alivio histórico para la pronunciada crisis hídrica provincial con la necesidad de implementar estrategias de prevención frente a eventos climáticos extremos.

El impacto de mayor relevancia estructural para la economía y el abastecimiento de San Juan ocurre en las altas cumbres de los Andes. Tras más de una década signada por una sequía extrema y caudales mínimos en los ríos locales, la presencia de El Niño modifica sensiblemente el patrón de circulación atmosférica regional.

De acuerdo con los estudios y análisis del Departamento de Geofísica y Meteorología de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) , durante los eventos de El Niño se produce un debilitamiento sustancial del Anticiclón del Pacífico Sur. Esta zona de alta presión actúa habitualmente como una barrera que bloquea el paso de los frentes fríos cargados de humedad.

Al debilitarse dicha barrera, se facilita el ingreso de perturbaciones atmosféricas y masas de aire húmedo desde el océano, lo que se traduce en un incremento considerable en la frecuencia e intensidad de los frentes de nevadas en la alta cuenca del Río San Juan. Este fenómeno constituye la principal fuente de almacenamiento de agua en forma de hielo y nieve, indispensable para recuperar la cota de los embalses y sostener el riego agrícola.

2. Mayor inestabilidad y riesgo de tormentas severas

Si bien el incremento de la masa nival representa un beneficio directo para las reservas hídricas, la transición hacia la temporada estival introduce variables de inestabilidad climática en los valles poblados y zonas precordilleranas.

Según los informes y boletines de variabilidad climática del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la consolidación de la fase cálida del ENOS altera la distribución térmica del aire y favorece los procesos de convección. El organismo detalla que un evento de El Niño no implica necesariamente la ocurrencia de lluvias continuas o persistentes a lo largo de los meses estivales en los oasis cuyanos, sino que incrementa la energía disponible en la atmósfera. Esto propicia el desarrollo puntual de tormentas aisladas de rápido desarrollo, acompañadas por ráfagas intensas, descargas eléctricas, caída de granizo y precipitaciones concentradas en lapsos breves.

3. El desafío del deshielo y los aluviones en el piedemonte

El aumento en la acumulación de nieve cordillerana conlleva un desafío operativo fundamental para las autoridades locales durante los meses de primavera y verano, cuando la radiación solar y el ascenso de las temperaturas inician el ciclo de fusión nival.

Tal como señalan los informes oficiales del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura y el Departamento de Hidráulica, la variable clave de monitoreo reside en la tasa de fusión de la nieve acumulada. Un aumento brusco e imprevisto de la temperatura ambiente, o la eventual coincidencia de lluvias cálidas sobre mantos nivales en media montaña, acelera notablemente el escurrimiento superficial. Esto incrementa el riesgo de crecidas repentinas en arroyos de cordillera y precordillera, elevando la amenaza de bajadas de creciente y aluviones en zonas del piedemonte. Por este m