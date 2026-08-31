Cómo iniciar legalmente un negocio de iGaming en Brasil

Brasil abrió su mercado regulado de apuestas en línea en enero de 2025 y se consolidó rápidamente como el mayor de América Latina. A diferencia de Argentina, adoptó un modelo centralizado: una única autoridad federal, una única licencia, reglas idénticas en todo el territorio.

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Esa diferencia estructural define todo lo demás — desde el costo de entrada hasta la forma de operar. Quien ya conoce el proceso para iniciar un negocio de iGaming en Argentina encontrará un escenario casi opuesto en varios puntos.

Brasil abrió su mercado regulado de apuestas en línea en enero de 2025 y se consolidó rápidamente como el mayor de América Latina. A diferencia de Argentina, adoptó un modelo centralizado: una única autoridad federal, una única licencia, reglas idénticas en todo el territorio.

Esa diferencia estructural define todo lo demás — desde el costo de entrada hasta la forma de operar. Quien ya conoce el proceso para iniciar un negocio de iGaming en Argentina encontrará un escenario casi opuesto en varios puntos.

La Ley 14.790/2023 estableció el marco legal de las apuestas de cuota fija, que abarcan tanto apuestas deportivas como juegos de casino en línea. La regulación y fiscalización quedaron a cargo de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), órgano del Ministerio de Hacienda.

No hay licencias estaduales ni municipales para operar a nivel nacional. Una autorización federal habilita al operador en todo el país.

Los estados pueden crear sus propias loterías, pero eso corre por vía separada y no sustituye la autorización federal para el mercado nacional.

Costo de entrada: la barrera principal

Aquí está la diferencia más marcada frente al modelo argentino.

Tasa de habilitación: hasta 30 millones de reales, pagaderos en un plazo improrrogable de 30 días tras la aprobación de la solicitud.

Vigencia: cinco años.

Marcas: cada licencia permite operar hasta tres marcas comerciales.

El monto funciona como filtro deliberado. La consecuencia se ve en los números: desde 2025, la SPA emitió alrededor de 85 licencias, que operan cerca de 187 sitios autorizados — un mercado concentrado, con pocos participantes de gran porte.

Requisitos societarios

Constitución local obligatoria. El operador debe constituir una sociedad en Brasil, con CNPJ (registro fiscal de persona jurídica) y sede en territorio nacional. No se opera desde el exterior.

Participación brasileña. La legislación exige que un socio brasileño tenga participación mínima en el capital de la empresa autorizada.

Capital social mínimo e idoneidad de los controladores también integran los requisitos de habilitación.

Dominio .bet.br. Este es un rasgo particular del modelo brasileño: los operadores autorizados sólo pueden ofrecer servicios en dominios con esa terminación, exclusiva del sector regulado. Cualquier sitio de apuestas que no termine en .bet.br opera irregularmente en Brasil — lo que da al consumidor un criterio de verificación inmediato y a la autoridad una herramienta simple de bloqueo.

Estructura tributaria

Sobre el GGR. El tributo central recae sobre el gross gaming revenue — la diferencia entre lo apostado y los premios pagados. La alícuota inicial fue del 12% y pasó a un esquema escalonado: 13% en 2026, 14% en 2027 y 15% desde 2028.

Tributos corporativos ordinarios. Impuesto a la renta de empresas (IRPJ), contribución social sobre la ganancia neta (CSLL), y las contribuciones sobre facturación PIS y Cofins.

Impuesto municipal sobre servicios (ISS).

La carga combinada es significativa: la contribución del sector al fisco brasileño equivale a cerca del 37% de los ingresos de las empresas.

Sobre el apostador. Los premios netos tributan 15% de impuesto a la renta, con retención en la fuente hecha por la propia plataforma. El operador es responsable de esa retención y de las obligaciones accesorias correspondientes.

Restricciones de pago: el punto más rígido

Este es probablemente el aspecto donde Brasil se distingue más de cualquier otro mercado regional.

Medios permitidos: Pix (el sistema de pagos instantáneos del banco central brasileño), tarjeta de débito y transferencia bancaria.

Medios vetados: tarjeta de crédito, boleto bancario, criptomonedas, billeteras electrónicas y depósitos de terceros.

Regla de mismo titular: toda transacción, de entrada o de salida, debe partir de una cuenta bancaria del mismo titular registrado en la plataforma. No existe depósito hecho por un familiar ni retiro a la cuenta de otra persona.

Plazo de liquidación: los retiros deben concluirse en un máximo de dos horas.

El veto a la tarjeta de crédito tiene lógica de protección: impide apostar con dinero que el usuario todavía no tiene. Y la regla de mismo titular convierte cada operación en un registro trazable con documento de identidad en ambos extremos — diseño pensado para prevención de lavado de dinero que, como efecto colateral, hace del sector uno de los más auditables de la economía brasileña.

Para un operador que llega de otro mercado, esto significa rediseñar la capa de pagos por completo.

Requisitos técnicos

Certificación por laboratorios independientes. Tanto los juegos como la plataforma deben ser evaluados y certificados antes de entrar en operación. La exigencia alcanza todas las verticales del catálogo — desde las apuestas deportivas hasta los slots y las mesas de cassino en vivo transmitidas desde estudio, como las que operan las plataformas licenciadas brasileñas.

Infraestructura en Brasil. La regulación exige que servidores y almacenamiento de datos estén en territorio nacional, o en países con acuerdos específicos.

KYC obligatorio con biometría. El registro exige verificación documental con selfie biométrica. No se admite cuenta sin identificación completa.

Bloqueos automáticos. Los sistemas deben impedir el registro de menores de 18 años y de beneficiarios de programas de asistencia social — una particularidad brasileña, con prohibición expresa del uso de recursos de programas como Bolsa Família y BPC.

Conexión con el regulador. Envío de datos operacionales a los sistemas de monitoreo de la SPA.

Compliance y juego responsable

Las plataformas autorizadas deben ofrecer, dentro de la cuenta del propio usuario, un conjunto obligatorio de herramientas: límite de depósito, límite de pérdidas, límite de apuestas, límite de sesión, verificación de realidad, pausa y autoexclusión.

Además, el gobierno federal mantiene una plataforma nacional de autoexclusión: quien se inscribe queda impedido de operar en cualquier operador licenciado del país, no solo en uno.

También hay obligaciones de prevención de lavado de dinero, monitoreo de comportamiento y reporte a las autoridades competentes.

Restricciones publicitarias

Este punto merece atención especial de quien viene de otros mercados.

Bonos prohibidos. La regulación veda la oferta de bonos de bienvenida, bonificaciones de registro o cualquier ventaja anticipada al apostador. Es una diferencia sustancial frente a la práctica común en Europa y en buena parte de América Latina — el modelo de captación por bono simplemente no existe en Brasil.

Comunicación obligatoria. Toda publicidad debe incluir advertencias sobre los riesgos, la prohibición para menores de 18 años y la advertencia que el Ministerio de Hacienda determina: apostar no es una inversión.

Restricciones de audiencia. Hay límites sobre horarios, formatos y públicos alcanzados.

Fiscalización y mercado irregular

El combate a operadores no autorizados es una frente activa. El dominio .bet.br facilita la identificación, y la restricción de medios de pago corta el flujo financiero de plataformas irregulares — sin acceso al sistema bancario formal, la operación clandestina pierde viabilidad.

Parte de la recaudación del sector se destina, de forma escalonada, al fondo de la Policía Federal, que actúa en la fiscalización.

El tamaño del premio

Los números explican por qué el mercado atrae interés pese al costo de entrada.

La recaudación federal vinculada al sector alcanzó 9.950 millones de reales en 2025, primer año completo de operación. En el primer semestre de 2026 llegó a 7.284 millones — alza del 83% interanual.

Del lado del mercado, las operadoras facturaron 12.200 millones de reales solo en el primer cuatrimestre de 2026. Los datos oficiales indican que 25 millones de personas apostaron en el país durante el año 2025.

Brasil y Argentina: dos modelos opuestos

Brasil Argentina Estructura Centralizada, federal Descentralizada, provincial Licencias Una autorización nacional Una por provincia Costo de Entrada Hasta R$ 30 millones Variable por jurisdicción Tributo principal GGR federal escalonado Ingresos brutos provincial + tasa nacional Medios de Pago Restringidos por norma Amplios, con foco en métodos locales Bonos Prohibidos Permitidos Dominio .bet.br obligatorio Sin exigencia equivalente

Ninguno de los dos modelos es superior por definición. Brasil ofrece escala inmediata y reglas uniformes, a cambio de una barrera de entrada alta y restricciones operativas rígidas. Argentina permite entrada gradual, provincia por provincia, con costo inicial menor pero complejidad administrativa multiplicada.

La descentralización argentina también produce disputas de competencia que no tienen equivalente en Brasil — como se ve en discusiones sobre el control de los casinos flotantes de Puerto Madero, donde la jurisdicción provincial y la presión federal se cruzan.

Para el operador, la elección depende de capital disponible, apetito por complejidad regulatoria y horizonte de retorno.

Antes de decidir

El mercado brasileño premia a quien llega preparado. La barrera de entrada filtra, pero también protege: menos competidores, reglas claras y un consumidor que ya aprendió a verificar el dominio antes de depositar.

Lo que no admite es improvisación. Constituir sociedad local, certificar plataforma, rediseñar la capa de pagos, implementar KYC biométrico y adaptar toda la comunicación a un entorno sin bonos exige planificación de meses — y asesoría legal especializada desde el primer día.