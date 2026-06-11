Créditos hipotecarios para construcción de hasta $150 millones para sueldos desde $1,3 millones: cómo funcionan

A un mes del lanzamiento, el programa Neuquén Habita ya cuenta con 2400 preinscriptos que buscan obtener un crédito hipotecario no bancario para cumplir el sueño de la casa propia. Se trata de un plan financiado por la provincia que permite acceder a un préstamo para la construcción con un salario 1,3 millones de pesos y una cuota de 400 mil pesos por mes, precisó el sitio lmneuquen.com.ar.

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La ministra de Infraestructura de la provincia de Neuquén, Tanya Bertoldi , dio más detalles de un programa que consideró como el más importante para los cuatro años de gestión del gobernador Rolando Figueroa. "Es una política pública que de verdad le cambia la vida a las familias neuquinas", aseguró.

Según explicó, el 80% de los interesados se concentra en la región de la Confluencia, lo que demuestra en buena medida la necesidad habitacional que hay en la zona, y que puede resolverse con una herramienta intermedia entre los planes de viviendas del Estado y los bancos, que tienen más exigencias para otorgar sus créditos.

"La provincia no había dado nunca este tipo de créditos, estamos en proceso de aprendizaje y por eso se sumó el BPN para ayudarnos en los análisis de las 2400 preinscripciones", dijo la funcionaria con relación al estudio que hacen de cada caso junto al Banco Provincia de Neuquén (BPN) para saber si los individuos o familias neuquinas cumplen con los requisitos para acceder al préstamo.

Neuquén Habita cuenta con dos líneas de crédito diferentes: una para ampliación y refacción, que presta entre 30 y 75 millones de pesos, y otra para construir una casa desde cero, que va de los 75 millones a los 150 millones de pesos. Para los préstamos más altos, se otorga hasta un año de tiempo para construir una casa de hasta 90 metros cuadrados, lo que permite edificar una vivienda de dos dormitorios y dos baños.

Neuquén Habita vs. créditos bancarios: en qué se diferencian

El programa de la provincia de Neuquén ofrece créditos no bancarios, por lo que permite el acceso de vecinos o personas solas que no cumplen con los requisitos que exigen los bancos para otorgar créditos para la construcción o compra de viviendas.

¿Cuáles son las diferencias? En primer lugar, las tasas. "Las tasas son más accesibles tanto de bancos públicos como privados. Los otorgamos a 20 años con una tasa UVI más el 2%, el Banco Nación anunció que bajaba del UVA más 8% y lo bajó al 6%", afirmó.

Un detalle fundamental es el requisito de ingresos mínimos. Neuquén Habita permite la inscripción solo de trabajadores registrados, pero a diferencia de los bancos, acepta también a los monotributistas.

En la línea de refacción y ampliación, para el mínimo de 30 millones se necesita un salario de 950 mil pesos, que puede ser de una sola persona o sumando los ingresos familiares de una pareja. El máximo para remodelar es de 75 millones y en ese caso se requieren 2,4 millones de salario.

Los que quieran construir una vivienda de cero pueden acceder a un mínimo de 75 millones de pesos y en ese caso se requiere 1,3 millones de salario. Para el crédito máximo construcción, que es de 150 millones de pesos y permite construir hasta 90 metros cuadrados, se requieren 2,6 millones de sueldo o ingresos familiares combinados.

Así, para acceder a Neuquén Habita no hace falta tener ingresos tan elevados y tampoco un ahorro previo. "Los créditos bancarios piden salarios muy elevados y ahí es donde queda mucha gente afuera de los créditos. Estamos financiando el 100% de la obra, mientras que los bancos financian hasta el 80% de la vivienda. Eso quiere decir que el 20% lo tenés que tener como ahorro", aclaró.

Bertoldi aseguró que hay un rasgo distintivo en Neuquén Habita, que demuestra el compromiso por resolver el déficit habitacional de la región: la provincia otorgará un año de gracia para el pago de las primeras cuotas, con el fin de que las familias paguen sus cuotas una vez que terminaron de edificar.

"Buscamos que no se superponga con el costo del alquiler. Te damos un plazo de un año para que construyas tu casa y una vez que te mudás y dejás de pagar el alquiler, comenzás a pagar la cuota", dijo y agregó: "Para un préstamo de 75 millones de pesos, la cuota es de 400 mil pesos, con lo que hoy no pagás ni un alquiler. Hoy un alquiler como mínimo es de 800 mil pesos y mucho más también".

Construir sí, comprar no

Bertoldi recordó que los créditos solo permiten la construcción de viviendas pero no la compra de casas ya terminadas. "No queremos financiar la especulación", dijo y aclaró que, si bien hubo interés en acceder a préstamos para la compra de departamentos ya terminados, por el momento se busca que ese dinero se vuelque a dinamizar la economía local.

"Además de solucionar el techo propio, queremos dinamizar las economías locales, que puedas comprar materiales en corralones de tu región, contratar mano de obra y que más neuquinos tengan más trabajo", dijo y aclaró que, como parte de los requisitos, se exige que los beneficiarios contraten mano de obra local.

La ministra recordó que se permiten todos los métodos de construcción, incluso las técnicas en seco que aceleran los tiempos para mudarse lo antes posible a la casa propia. "La construcción tradicional demora cerca de un año y esos sistemas nuevos demoran 5 o 6 meses", dijo y aclaró que serán aceptados "siempre y cuando sea una construcción definitiva sobre esa parcela y no sea por ejemplo un contenedor que después podés trasladar a otro lado".

Inscripciones abiertas y requisitos

Neuquén habita apunta a un público específico. "Es un perfil de trabajadores o jóvenes profesionales que muchos han ahorrado y han podido comprar su terreno, pero no llegan a construir con su salario", dijo Bertoldi, que aclaró que se sigue trabajando en planes de vivienda y loteos con servicios para los sectores más vulnerables de la población, mientras que las personas de mayores ingresos pueden recurrir a los créditos bancarios.

Entre los requisitos se incluye tener entre 18 y 65 años y tener al menos cinco años de residencia en Neuquén. "Estamos priorizando a los neuquinos para que ellos tengan primero su hogar", aclaró la funcionaria.

Además, es necesario tener un terreno propio a nombre del beneficiario del crédito. Para aquellos que tienen su parcela paga, pero no pudieron escriturarla aún, la provincia lanzó créditos específicos para avanzar con el proceso y poder inscribirse en el programa.

Después de recibir más de 2400 solicitudes, el programa sigue abierto y sin un cupo máximo de beneficiarios. Bertoldi recordó que, si bien no ha llegado a instancias legislativas, el Ejecutivo mantiene su decisión firme de sostener los créditos por al menos los dos años que quedan de gestión.

"Creo que tiene que transformarse en un proyecto de ley y que todas las provincias destinen sus presupuestos a estos créditos", dijo Bertoldi, convencida de que esta política pública puede transformar la realidad de muchos vecinos. "Todavía no se debatió a escala legislativa, pero sí el gobernador tomó la decisión de seguirlo este año y el próximo también", cerró.