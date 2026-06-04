    • 4 de junio de 2026 - 08:41

    Cuánto gana un chofer de colectivo: los salarios actualizados a junio 2026, según la UTA

    Los salarios de la UTA, adicionales y montos según antigüedad.

    Cuánto gana un chofer de colectivo: los salarios actualizados a junio 2026, según la UTA

    Cuánto gana un chofer de colectivo: los salarios actualizados a junio 2026, según la UTA

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    Los choferes de colectivos del AMBA ya conocen cuánto cobran en junio de 2026, en un contexto marcado por la expectativa de futuras negociaciones salariales entre la UTA y las cámaras empresariales del transporte. Mientras tanto, continúan vigentes las últimas escalas acordadas para los trabajadores de corta y media distancia.

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    Cuánto gana un colectivero en junio de 2026

    De acuerdo con las escalas vigentes para los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires, el salario básico conformado se mantiene en $1.545.278,25.

    Ese monto funciona como base para calcular distintos adicionales que integran el sueldo mensual de los choferes.

    A eso se suman los viáticos diarios, que dependen de la cantidad de jornadas trabajadas. Actualmente, el promedio ronda los $16.000 por día, por lo que un trabajador con 24 jornadas mensuales puede sumar cerca de $384.000 adicionales.

    También continúa vigente una suma fija no remunerativa de $120.000, incorporada en el último acuerdo salarial como complemento económico.

    Con todos los conceptos incluidos, un colectivero que recién inicia su actividad puede alcanzar ingresos mensuales cercanos a los $1.850.000 o incluso superar los $1.890.000, dependiendo de la empresa y del servicio que realice.

    En concreto, el salario de un chofer queda compuesto de la siguiente manera:

    • Salario básico conformado: $1.545.278,25
    • Viáticos estimados por 24 jornadas: $384.000
    • Asignación fija no remunerativa: $120.000
    • Adicional por administración del sistema SUBE: $139.075,04
    • Sueldo inicial aproximado: entre $1.850.000 y $1.890.000

    Cómo impacta la antigüedad en el sueldo

    El salario final también cambia según los años trabajados dentro de la actividad. Las escalas estimadas son las siguientes:

    • Con 5 años de antigüedad: $1.953.368
    • Con 10 años de antigüedad: $2.082.125
    • Con 20 años de antigüedad: $2.295.303

    Qué adicionales pueden aumentar el salario

    Además de los conceptos básicos, los colectiveros pueden cobrar distintos adicionales previstos en el convenio laboral:

    • Presentismo
    • Horas extras
    • Recargos por jornadas especiales
    • Adicionales operativos
    • Bonificaciones acordadas en convenio colectivo

    Por el momento, junio transcurre sin nuevos aumentos oficiales para el sector, aunque las futuras negociaciones entre la UTA y las empresas podrían modificar las escalas salariales en los próximos meses.

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