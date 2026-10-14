Cuánto gana un empleado de McDonald's en Argentina: la escala salarial de octubre 2026, con un piso de más de $1.000.000

Aprendiz (menor de 18 años): Sueldo básico de $997.033 más una asignación no remunerativa de $73.780, alcanzando un total mensual de $1.070.813.

Empleado principiante: Cuenta con un básico de $1.108.417 y $82.023 no remunerativos, totalizando $1.190.440.

Lavacopas, sereno y peón de limpieza: Perciben un básico de $1.163.517 y un adicional no remunerativo de $86.100, con un ingreso total de $1.249.617.

Empleado A / Empleado B: Las posiciones operativas iniciales oscilan entre los $1.262.292 (Empleado A) y los $1.314.499 (Empleado B, que incluye básico y sumas fijas).

Dependiente de mostrador y sandwichero: El básico se ubica en $1.246.146 con $92.215 no remunerativos, lo que arroja un total mensual de $1.338.361.

Cajero y postrero: Una de las funciones con mayor demanda en los locales percibe un básico de $1.294.387 más $95.785 no remunerativos, llegando a los $1.390.172.

Parrillero, minutero y oficial de mantenimiento: Su ingreso total trega a los $1.408.060 (compuesto por un básico de $1.311.043 y $97.017 no remunerativos).

Líderes y encargados: Los puestos de supervisión escalan notablemente. Un Líder A percibe $1.497.447, un Líder B alcanza los $1.739.734 y la figura de Encargado llega a un total mensual de $1.784.492.