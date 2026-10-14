Cuánto gana un empleado de McDonald's en Argentina: la escala salarial de octubre 2026, con un piso de más de $1.000.000

Los trabajadores de las cadenas de comidas rápidas bajo el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT 329/00) perciben en octubre de 2026 los montos correspondientes al último tramo de las actualizaciones paritarias de la rama de Servicios Rápidos. Los ingresos varían sustancialmente según la categoría, las responsabilidades asignadas y la modalidad de contratación (jornada completa o personal jornalizado por hora).
Cómo se compone el sueldo en el sector
El esquema salarial combina un sueldo básico mensual al que se le añade una asignación no remunerativa acordada en las negociaciones paritarias. A estas sumas se le pueden incorporar adicionales de ley o convenio, tales como presentismo, antigüedad, recargo por hora nocturna o plus por zona fría en regiones patagónicas.
Escala de sueldos netos y básicos por categoría (Octubre 2026)
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Aprendiz (menor de 18 años): Sueldo básico de $997.033 más una asignación no remunerativa de $73.780, alcanzando un total mensual de $1.070.813.
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Empleado principiante: Cuenta con un básico de $1.108.417 y $82.023 no remunerativos, totalizando $1.190.440.
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Lavacopas, sereno y peón de limpieza: Perciben un básico de $1.163.517 y un adicional no remunerativo de $86.100, con un ingreso total de $1.249.617.
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Empleado A / Empleado B: Las posiciones operativas iniciales oscilan entre los $1.262.292 (Empleado A) y los $1.314.499 (Empleado B, que incluye básico y sumas fijas).
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Dependiente de mostrador y sandwichero: El básico se ubica en $1.246.146 con $92.215 no remunerativos, lo que arroja un total mensual de $1.338.361.
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Cajero y postrero: Una de las funciones con mayor demanda en los locales percibe un básico de $1.294.387 más $95.785 no remunerativos, llegando a los $1.390.172.
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Parrillero, minutero y oficial de mantenimiento: Su ingreso total trega a los $1.408.060 (compuesto por un básico de $1.311.043 y $97.017 no remunerativos).
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Líderes y encargados: Los puestos de supervisión escalan notablemente. Un Líder A percibe $1.497.447, un Líder B alcanza los $1.739.734 y la figura de Encargado llega a un total mensual de $1.784.492.
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Maestro pastelero, heladero, cocinero y pizzero: Representan el tope de la escala convencional de la actividad, con un sueldo básico de $1.863.345 y una asignación no remunerativa de $137.888, posicionando el total en $2.001.233.
Modalidad por hora y flexibilidad laboral
Para los jóvenes y estudiantes que suelen ocupar puestos de tiempo parcial bajo la modalidad de jornalizados, el valor de la hora ordinaria varía desde los $5.249,07 (más $388,43 no remunerativos) para aprendores menores de edad, hasta los $6.809,04 para cajeros y más de $8.746 para encargados de turno. Esto permite adaptar las jornadas a commitments académicos, consolidándose como una de las principales fuentes de empleo formal inicial en el mercado argentino.