Del Banco Central a la región de Cuyo: cómo impacta la reforma bancaria de 2026

Durante décadas, el sistema financiero argentino estuvo marcado por la inestabilidad: controles cambiarios, crisis recurrentes y una sociedad que muchas veces prefirió guardar dólares en efectivo antes que pesos en el banco. Este año, las autoridades intentan una reconfiguración amplia de cómo funciona el sistema bancario.

El dólar blue subió por segundo día consecutivo: en San Juan se vendió a $1.470

El dólar oficial se mantuvo debajo de los $1.400 y el dólar blue en San Juan cerró en $1.470

Más que una única reforma, se trata de varios cambios que avanzan al mismo tiempo: ajustes en la política cambiaria y modificaciones en la regulación bancaria. Aunque estas medidas se diseñan en Buenos Aires, sus efectos se sentirán mucho más allá de la capital, incluyendo la región de Cuyo.

Gran parte de las transformaciones se vinculan con la agenda económica del presidente Javier Milei , cuyo gobierno puso como prioridad bajar la inflación y recuperar la confianza en las instituciones financieras del país.

Uno de los pasos más importantes fue el rediseño del esquema cambiario. El peso se encamina hacia una banda de flotación más amplia, que responde con mayor rapidez a la inflación, en reemplazo del sistema de crawling peg utilizado en los últimos años. La expectativa oficial es que este nuevo enfoque reduzca distorsiones en el mercado cambiario y ayude a recomponer las reservas internacionales.

En paralelo, los reguladores están actualizando las normas que rigen a los bancos. El objetivo es acercar los estándares de capital y gestión de riesgos a las prácticas internacionales, con reformas que se implementarán gradualmente durante 2026.

Las autoridades también dejaron entrever posibles cambios en las políticas de liquidez y encajes que permitirían a los bancos destinar más capital al crédito. En un país donde el acceso al financiamiento históricamente fue limitado, incluso aumentos moderados en el crédito podrían tener un impacto económico relevante.

Reconstruir la confianza en los bancos

Sin embargo, las reformas estructurales por sí solas no resuelven uno de los desafíos más persistentes del sistema: la desconfianza.

Durante décadas, muchos argentinos eligieron ahorrar en dólares fuera del sistema formal. Economistas estiman que grandes cantidades de moneda extranjera permanecen fuera del sistema bancario, guardadas en efectivo o depositadas en el exterior.

Las políticas recientes intentan revertir esa dinámica. El gobierno alentó a los ahorristas a depositar dólares no declarados y flexibilizó algunos umbrales de reporte para operaciones financieras, con la intención de que más ahorros ingresen al circuito formal.

Pero recuperar la confianza lleva tiempo. El recuerdo de la crisis financiera de 2001, cuando los retiros bancarios quedaron congelados durante el corralito, todavía influye en el comportamiento financiero de muchas personas.

Pagos digitales en expansión

Mientras la banca tradicional intenta recuperar credibilidad, el ecosistema de pagos digitales en Argentina creció con rapidez.

Las transferencias instantáneas y los pagos con código QR ya son habituales en las ciudades y cada vez más frecuentes en zonas del interior. Además, estos sistemas empiezan a conectarse con redes internacionales. En 2026, la red de pagos Pix de Brasil comenzó a operar en Argentina a través de acuerdos entre bancos, permitiendo que usuarios brasileños paguen a comercios argentinos directamente mediante QR.

Al mismo tiempo, el Banco Central de la República Argentina y proveedores privados están introduciendo mejoras para reforzar la seguridad y reducir el fraude en los pagos digitales.

Otro cambio podría surgir del cruce entre la banca y los activos digitales. Si se expanden más ampliamente, herramientas híbridas como una tarjeta cripto, vinculada tanto a pesos como a activos digitales y que ya empieza a ganar terreno, podrían convertirse en una característica cada vez más común de la banca cotidiana.

Qué podrían significar las reformas para los hogares

Los efectos de estos cambios se verán, en última instancia, en las decisiones financieras del día a día.

Los patrones de ahorro podrían modificarse gradualmente si la inflación se estabiliza y los bancos recuperan credibilidad. Balances bancarios más sólidos y reglas de liquidez más flexibles también podrían permitir que las entidades amplíen el crédito a familias y pequeñas empresas.

Los pagos digitales probablemente seguirán ganando protagonismo en el comercio, especialmente en economías regionales como el sector vitivinícola de Mendoza o las exportaciones agrícolas de San Juan, donde las operaciones internacionales son cada vez más frecuentes.

Al mismo tiempo, es posible que los argentinos terminen administrando su dinero en varios sistemas a la vez, pesos, dólares y activos digitales, en lugar de depender de una sola moneda.

La búsqueda de estabilidad

El Banco Central está redefiniendo el funcionamiento del peso, los reguladores modernizan las reglas del sistema bancario y los pagos digitales transforman la forma en que circula el dinero en la economía. Desde Buenos Aires hasta los viñedos de la región de Cuyo, estos cambios comienzan a modificar la relación de los argentinos con el sistema financiero.

El éxito de las reformas dependerá no solo del diseño de las políticas, sino de algo más difícil de lograr: reconstruir la confianza pública en las instituciones que administran el dinero del país.