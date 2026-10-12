Del viñedo a la mesa: el arte sanjuanino de saber esperar

En San Juan, la paciencia se aprende mirando crecer las uvas. Entre la poda y la cosecha, el trabajo consiste en saber cuándo intervenir y cuándo dejar que el tiempo haga lo suyo. La observación, la estrategia y las decisiones oportunas también tienen su lugar en un escenario muy distinto: la mesa de póker, donde saber esperar la mano adecuada puede ser tan importante como reconocer el momento justo para cosechar un Syrah.

Hace décadas que las cartas acompañan las sobremesas argentinas. El truco, la escoba de quince y el chinchón forman parte de la memoria de muchas familias, y el poker se sumó a esa tradición con su propio carácter. Hoy el poker en San Juan se juega entre amigos, en grupos que se reúnen un fin de semana, en eventos presenciales esporádicos y desde hace años también en el ámbito online.

A fines de 2024 el poker fue reconocido oficialmente como deporte de la mente, en la misma categoría que el ajedrez y el bridge. Cada mano obliga a decidir con información incompleta. Hay que observar a los demás, calcular probabilidades y tener la paciencia de dejar pasar las manos débiles hasta que llegue el momento justo para actuar.

Así es como el poker figura entre los juegos y deportes que se recomiendan para mantener ágil el cerebro, junto con el bridge. Son todas actividades que exigen memoria, atención sostenida y razonamiento. El poker, particularmente, requiere una combinación de cálculo y templanza que lo acerca al ajedrez. Se disfruta en la mesa presencial con conocidos y en la partida online, que permite practicar a su ritmo, desde casa y sin traslados.

Aprender el orden de las manos, entender qué significa cada posición en la mesa y practicar en partidas gratuitas online es una buena manera de aprender el juego. Permite ganar confianza antes de sentarse a una mesa más exigente. La versión online facilita ese camino porque las mesas están disponibles a cualquier hora y cada jugador elige su ritmo. Con el tiempo, la lectura de las jugadas se vuelve más natural.

Degustar una buena mano, paso a paso

En el Texas Hold’em, cada jugador recibe dos cartas privadas y comparte otras cinco que se descubren sobre la mesa en distintas etapas. El objetivo es formar la mejor combinación posible de cinco cartas o conseguir que los demás abandonen antes del final. Entre una ronda y otra, hay decisiones que tomar: igualar una apuesta, subirla o retirarse.

La mano se revela de a poco. Primero llega el flop, con tres cartas comunitarias; después, el turn y el river, una carta en cada etapa. Con cada nueva carta cambian las posibilidades y toca revisar el plan. A veces, una buena combinación empieza a tomar forma; otras, lo que parecía prometedor pierde fuerza.

Ahí está buena parte del atractivo del juego: no alcanza con recibir buenas cartas. También cuentan la lectura de los rivales, la capacidad de calcular riesgos, el manejo de las apuestas y el momento elegido para actuar. Como en una degustación, cada detalle aporta información, y saber interpretarla puede ser tan importante como la mano que uno tiene.

En Argentina el poker creció de la mano de la tradición de cartas y de una escena presencial que se concentra sobre todo en las grandes ciudades. Buenos Aires y Rosario figuran entre las plazas donde suelen reunirse los aficionados para torneos y mesas en vivo. Para quien vive en Cuyo, participar de esas citas implica la planificación de un viaje. San Juan está a más de mil kilómetros de la Capital Federal, y esa distancia pesa a la hora de sentarse a una mesa grande.

Ahí el poker online cambia la ecuación. Con una conexión y un dispositivo, el jugador sanjuanino accede a mesas y torneos en cualquier momento del día, practica en versiones gratuitas y se mide con rivales de distintos puntos del país, o incluso de países vecinos, sin salir de su casa. La acción queda al alcance de la mano, a su propio ritmo y sin traslados.

Vino y cartas en la región, dos tradiciones con el mismo ritmo

San Juan tiene una forma particular de entender el tiempo. En el Valle de Tulum, Pedernal, Zonda y Calingasta, el clima y la altura marcan el ritmo de la vendimia. La ruta del vino permite descubrir los secretos de un Syrah emblemático de la provincia, desde la selección de las uvas hasta la fermentación y el reposo en barrica. El vínculo de San Juan con la enología viene de lejos y hace a la identidad local, forjando el carácter paciente.

En la mesa de póker, como en el viñedo, la paciencia es un arte que el sanjuanino conoce bien. Quien juega aprende a esperar una buena mano en lugar de forzar una jugada, y a prestar atención a lo que ocurre antes de decidir. Las cartas propias, los movimientos de los rivales y el ritmo de la partida ofrecen pistas que pueden cambiar el rumbo de una mano.