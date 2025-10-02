Día del encargado de edificio: por qué se celebra el 2 de octubre en Argentina Este 2 de octubre, como todos los años en la Argentina, se celebra el Día del Encargado de Edificio. Conocé la razón y cuál es el origen.

Este jueves 2 de octubre, como todos los años en la Argentina, se conmemora el Día del Encargado de Edificio, quienes al principio y para diferenciarse del personal de servicio doméstico, eran conocidos como “trabajadores de casa de renta” . Conocé la razón y cuál es el origen.

Día del Encargado de Edificio: ¿por qué se conmemora hoy, 2 de octubre?

Se celebra esta conmemoración debido a que el 2 de octubre de 1942 se creó formalmente el “Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta” (SUEYACR), con el objetivo de diferenciar a los “trabajadores de casa de renta” del personal de servicio doméstico.

En 1942, los trabajadores de casas de renta no encuadraban en ninguna categoría profesional. Fue entonces cuando un grupo del “Sindicato de Trabajadores de Casas Particulares” impulsó la creación de un sindicato profesional para su rubro.

Por eso el 2 octubre de ese año se fundó el “Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta” (SUEYACR), que su principal objetivo fue diferenciar los “trabajadores de casa de renta” del personal de servicio doméstico.

Día del Encargado de Edificio: ¿se trabaja el 2 de octubre

El Convenio Colectivo de Trabajo 589/2010 establece en su artículo 13, lo siguiente:

ARTICULO 13°; Se establece el día 2 de octubre de cada año como el DIA del/la Trabajador/a de Propiedad Horizontal. Dicho día el personal estará franco total de servicio; de trabajarlo deberá ser abonado Independientemente como feriado.

Por lo tanto, deberá ocurrir lo siguiente :