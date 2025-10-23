Eduardo Oro, que una vez absuelto trató de “delincuente” a Tellechea, le bajó el tono: “No hay motivo para buscarlo sin vida” El exfuncionario se refirió al desenlace del juicio.

Después de que la Justicia Federal absolviera a todos los imputados por la desaparición del ingeniero sanjuanino Raúl Tellechea, Eduardo Oro rompió el silencio y relató cómo vivió estos 21 años de acusaciones y señalamientos. En diálogo con Radio Light, Oro afirmó que “fui absuelto por un delito que nunca cometí y eso me genera mucha tranquilidad. Quedó demostrado que no existió desaparición forzada”.

El exfuncionario, que había hecho declaraciones polémicas durante la lectura de los adelantos de los fundamentos tratando de “delincuente” a Tellechea, aseguró que mantiene la esencia de sus dichos, pero le bajó el tono: “Sí me gustaría saber qué pasó, que la familia tenga certeza de lo que ocurrió. El tribunal fue claro al instar a las instituciones y al Estado a buscarlo con vida, porque no hay motivo para buscarlo sin vida. No soy yo quien tiene que buscarlo, pero me gustaría sacarme esa duda”.

Oro también recordó el impacto que la causa tuvo en su vida personal y profesional: “Fueron 21 años de estar señalado por un delito que no cometí. He visto puertas cerradas, me costaba entrar a reuniones de padres, mi grupo musical dejó de participar en festivales. Fue como llevar un vagón muy pesado. Ahora quiero desengancharme de ese lastre y seguir adelante, con nuevas esperanzas y dar vuelta la página”.

Sobre posibles acciones legales, el exfuncionario fue claro: “Lo estoy evaluando, pero lo más probable es que no ocurra. Demandar al Estado o a la familia sería volver a traer este problema que me hizo sufrir durante 21 años. Si la paz de mi familia está en no accionar, priorizaré la paz mía y de mis hijos”.

Finalmente, Oro destacó la contundencia de la sentencia que desestimó la teoría de la desaparición forzada de Raúl Tellechea y dejó atrás más de dos décadas de incertidumbre.