El Gobierno apeló el reemplazo de Espert por Santilli en las boletas: la Cámara Electoral define su autorización El juez Ramos Padilla concedió el recurso presentado por los apoderados de La Libertad Avanza y corrió traslado al tribunal superior. Se agotan los tiempos para un cambio

El juez Alejo Ramos Padilla concedió en las últimas horas la apelación que presentó La Libertad Avanza a su rechazo a reemplazar a José Luis Espert por Diego Santilli en la boleta única de papel para las próximas elecciones. Ahora, será la Cámara Nacional Electoral la que deberá definir si convalida o rectifica la decisión tomada por el magistrado de primera instancia.

El titular del juzgado federal N° 1 de La Plata, que tiene a su cargo la elección en la provincia de Buenos Aires, aceptó el reclamo presentado por los apoderados de la coalición del Gobierno y dispuso su envío al tribunal de alzada, que deberá iniciar un proceso que involucra a la Fiscalía y los partidos que expusieron en contra de la solicitud del oficialismo.

El Gobierno presentó ayer ante el juez Ramos Padilla el pedido para que José Luis Espert, que renunció por sus vínculos con un empresario acusado de narcotráfico, sea reemplazado en la cabeza de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires por Diego Santilli. Ese reclamo fue rechazado. Además, pidió la reimpresión de todas las boletas, para quitar al diputado cuestionado.

“Concédese el recurso de apelación interpuesto contra el resolutorio de fs. 452/463, en relación y al solo efecto devolutivo (cf. artículos 61 del Código Electoral Nacional y 66 de la ley 23.298). Del memorial, córrase traslado por el plazo que se establece hasta la hora 20.00 del día de la fecha, 9 de octubre de 2025, a quienes se presentaron en los términos del art. 2 del Decreto 171/2019 (alianza “Potencia” de este distrito, a la señora Malena Galmarini -a través de su apoderado, Luis Eduardo Sprovieri- y a la alianza “Unión Federal” de este distrito). A los fines de la tramitación del recurso interpuesto, habilítanse días y horas inhábiles“, estableció la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

La apelación de los apoderados de La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio y Juan Osaba, había solicitado que “se eleven los autos a la Cámara Nacional Electoral, a quien se peticiona que revoque la decisión en crisis, con la premura y urgencia del caso, evitando cualquier posible dilación que afecte la inmediata intervención de la Alzada”.

También, reclamaron “revocar la resolución del 8/10/2025, declarando en consecuencia la aplicabilidad del artículo 7° del Decreto 171/2019″ y, en consecuencia, “reconocer y oficializar la lista acompañada oportunamente por esta Alianza, conforme el correspondiente reordenamiento” que solicitaron.