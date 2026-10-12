    • 12 de octubre de 2026 - 11:33

    El Niño golpea el Litoral: crecen los ríos Uruguay y Paraná y hay más de 400 personas afectadas por las inundaciones

    Corrientes y Entre Ríos están en alerta por el avance del agua. Hay familias evacuadas y las autoridades advierten que el fenómeno podría extenderse hasta el verano, con diciembre como el mes más complicado.

    Temporal en el Litoral.

    Temporal en el Litoral.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La crecida de los ríos Uruguay y Paraná, provocada por el fenómeno de El Niño, mantiene en alerta a Corrientes y Entre Ríos. Se estima que hay más de 400 personas afectadas y las autoridades reforzaron los operativos de asistencia ante un escenario que podría agravarse en los próximos meses.

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    Concordia, en Entre Ríos, es una de las ciudades más golpeadas. Allí el río Uruguay ronda los 11 metros de cota y al menos seis familias debieron ser evacuadas. Según se informó, si el nivel supera los 12,5 metros y vuelve a llover, más de 400 personas podrían tener que dejar sus casas. En las zonas más bajas, el agua ya cubrió calles y llegó hasta las inmediaciones de las viviendas, y algunos vecinos comenzaron a autoevacuarse o a sacar herramientas y pertenencias para protegerlas.

    El temporal también dejó tres heridos por la voladura de techos, que fueron atendidos en el Hospital Masvernat.

    La situación se repite a lo largo de la costa. En Alvear, el río superó el nivel de alerta y Prefectura cerró el puerto, lo que afectó la conexión internacional con Itaquí, Brasil. En Monte Caseros hubo cortes de luz, se suspendió el servicio de lanchas con Bella Unión (Uruguay) y se restringió el cruce fluvial. En Colón, el río pasó la cota de alerta de 7,10 metros y llegó a 7,27. En Paso de los Libres, 25 personas fueron trasladadas al Regimiento de Infantería de Monte 5, donde funciona un centro de evacuación.

    Los pronósticos no dan tregua: se esperan nuevas lluvias con acumulados de 20 a 80 milímetros en gran parte de la cuenca, y de hasta 120 milímetros en el peor escenario. La Entidad Binacional Yacyretá emitió un alerta hidrológico y advirtió que, por la evolución de El Niño, es muy probable que entre octubre y diciembre se registren aguas altas.

    En ese contexto, el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio aseguró que la provincia trabaja desde hace meses para anticiparse al fenómeno, declaró la emergencia hídrica en todo el territorio y reforzó las defensas contra inundaciones. Los municipios, por su parte, continúan acondicionando centros de evacuados y reforzando las defensas costeras.

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