El Senado debatirá el Tratado Internacional de Patentes con resguardo para las farmacéuticas

El plenario de comisiones emitirá dictamen el miércoles para buscar la sanción definitiva el 22 de octubre. La iniciativa incluye una reserva clave en el Capítulo II para resguardar la producción nacional de medicamentos genéricos.

El Senado de la Nación retomará su actividad legislativa la próxima semana para debatir la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). La iniciativa incluirá una reserva explícita sobre el Capítulo II con el objetivo de proteger a la industria farmacéutica nacional y garantizar la producción de medicamentos genéricos en el país.

El proyecto será analizado este miércoles a las 14:00 en un plenario conjunto de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, e Industria y Comercio, encabezadas por el senador oficialista Francisco Paoltroni y el peronista Marcelo Lewandowski.

El bloque de La Libertad Avanza busca emitir dictamen de comisión incorporando los cambios aprobados por la Cámara de Diputados. Con este paso, la Cámara alta quedará en condiciones de darle sanción definitiva en la sesión prevista para el jueves 22 de octubre, donde también podrían incluirse otros proyectos pendientes como el Mercado Voluntario de Carbono, la denominada Ley Hojarasca y la reforma de la Ley de Salud Mental.

Claves del Tratado de Patentes: oportunidades y alertas para el sector local El PCT (por sus siglas en inglés) es un sistema internacional integrado por 158 países que simplifica y unifica los trámites para registrar patentes mediante una única solicitud global. Aunque agiliza los procesos para investigadores, universidades y empresas que buscan proteger inventos en el exterior, el tratado no concede patentes de forma automática.

Argentina había firmado el tratado en 1970 y el Senado le dio su aprobación en 1998, pero con las recientes modificaciones volvió a la Cámara alta para su definición.