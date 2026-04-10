Falleció un reconocido médico.

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Falleció en la tarde de este jueves el médico neumonólogo Jual Alfonso Ruiz, un destacado profesional que incursionó en la política y siempre tuvo un fuerte compromiso con la comunidad.

Fue director del Hospital Emilio Ferreyra durante el gobierno del ex intendente Alfredo Vidal. También fue concejal por el peronismo y secretario de Políticas Sociales durante la gestión del intendente Julio Municoy.

El fútbol, la medicina y la política siempre fueron las pasiones de Ruiz, tal vez porque las tres están indisolublemente unidas a los sueños, las aspiraciones y las necesidades de la gente. Hijo de un camionero hincha de River Plate y de Huracán, Ruiz practicó en su infancia remo y natación en el Club Náutico y desde los 12 años jugó al fútbol en las inferiores del Globito.