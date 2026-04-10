    • 10 de abril de 2026 - 12:42

    Falleció un reconocido médico

    El profesional era un destacado hombre de la ciudad,

    Falleció un reconocido médico.

    Falleció un reconocido médico.

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    Falleció en la tarde de este jueves el médico neumonólogo Jual Alfonso Ruiz, un destacado profesional que incursionó en la política y siempre tuvo un fuerte compromiso con la comunidad.

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    Fue director del Hospital Emilio Ferreyra durante el gobierno del ex intendente Alfredo Vidal. También fue concejal por el peronismo y secretario de Políticas Sociales durante la gestión del intendente Julio Municoy.

    El fútbol, la medicina y la política siempre fueron las pasiones de Ruiz, tal vez porque las tres están indisolublemente unidas a los sueños, las aspiraciones y las necesidades de la gente. Hijo de un camionero hincha de River Plate y de Huracán, Ruiz practicó en su infancia remo y natación en el Club Náutico y desde los 12 años jugó al fútbol en las inferiores del Globito.

    La pelota, el potrero y los amigos eran sus compañeros inseparables en aquellos primeros años, en el barrio de 46 y 57. Pero ya entonces admiraba a los médicos y su profesión. "Siempre quise ser médico, porque pienso que es más respetado que el resto de los profesionales, ya que uno deposita la vida en sus manos", le contó Ruiz a Ecos Diarios hace unos años.

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