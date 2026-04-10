Falleció un reconocido médico.

Falleció en la tarde de este jueves el médico neumonólogo Jual Alfonso Ruiz, un destacado profesional que incursionó en la política y siempre tuvo un fuerte compromiso con la comunidad.
El profesional era un destacado hombre de la ciudad,
Falleció en la tarde de este jueves el médico neumonólogo Jual Alfonso Ruiz, un destacado profesional que incursionó en la política y siempre tuvo un fuerte compromiso con la comunidad.
Fue director del Hospital Emilio Ferreyra durante el gobierno del ex intendente Alfredo Vidal. También fue concejal por el peronismo y secretario de Políticas Sociales durante la gestión del intendente Julio Municoy.
El fútbol, la medicina y la política siempre fueron las pasiones de Ruiz, tal vez porque las tres están indisolublemente unidas a los sueños, las aspiraciones y las necesidades de la gente. Hijo de un camionero hincha de River Plate y de Huracán, Ruiz practicó en su infancia remo y natación en el Club Náutico y desde los 12 años jugó al fútbol en las inferiores del Globito.
La pelota, el potrero y los amigos eran sus compañeros inseparables en aquellos primeros años, en el barrio de 46 y 57. Pero ya entonces admiraba a los médicos y su profesión. "Siempre quise ser médico, porque pienso que es más respetado que el resto de los profesionales, ya que uno deposita la vida en sus manos", le contó Ruiz a Ecos Diarios hace unos años.