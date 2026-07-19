Historial parejo: mano a mano entre la Selección Argentina y España

A lo largo de las décadas, cada compromiso aportó a la construcción de un mano a mano donde ninguno de los dos seleccionados logró sacar una ventaja clara sobre su oponente en el balance global.

El historial completo de la Selección Argentina vs. España antes de la final del Mundial 2026

El registro estadístico acumulado expone una distribución exacta de fuerzas en sus enfrentamientos oficiales y amistosos.

Victorias de España: 6 triunfos.

Empates: 2 igualdades.

Los antecedentes en la Copa del Mundo

Si bien la mayoría de los compromisos se dieron en el marco de encuentros de carácter amistoso, las citas mundialistas guardan capítulos muy particulares en la memoria colectiva:

Inglaterra 1966: El primer cruce en una Copa del Mundo terminó con victoria para el conjunto albiceleste por 2 a 1, gracias a una destacada producción ofensiva de Luis Artime, autor de un doblete en tierras británicas.

Mundial 2026: El reencuentro en la máxima cita del fútbol se dio nada menos que en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para definir el título, donde el combinado europeo logró inclinar la balanza en el alargue tras un cerrado 0 a 0 en el tiempo regular.

Los inicios de la rivalidad

El origen de este enfrentamiento internacional se remonta a diciembre de 1952. En aquella oportunidad, el equipo nacional visitó Madrid y se quedó con la victoria por 1 a 0 gracias a una anotación de Ricardo Infante. A partir de allí, cada cruce reforzó una tendencia de partidos disputados al límite y con alternancia constante en los festejos.