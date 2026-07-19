    • 19 de julio de 2026 - 19:41

    Historial parejo: mano a mano entre la Selección Argentina y España

    El duelo futbolístico entre la Selección Argentina y España posee un recorrido histórico caracterizado por un historial parejo.

    Historial parejo entre Argentina y España.

    Historial parejo entre Argentina y España.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A lo largo de las décadas, cada compromiso aportó a la construcción de un mano a mano donde ninguno de los dos seleccionados logró sacar una ventaja clara sobre su oponente en el balance global.

    Leé además

    Messi durante un amistoso ante España disputado en octubre de 2006.

    El historial completo de la Selección Argentina vs. España antes de la final del Mundial 2026
    Lionel Scaloni. 

    Lionel Scaloni rompió en llanto y puso en duda su continuidad

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El registro estadístico acumulado expone una distribución exacta de fuerzas en sus enfrentamientos oficiales y amistosos.

    Radiografía del historial entre Argentina y España

    Contabilizando los duelos disputados, el balance general demuestra un equilibrio numérico perfecto:

    Total de partidos: 14 encuentros.

    Victorias de Argentina: 6 triunfos.

    Victorias de España: 6 triunfos.

    Empates: 2 igualdades.

    Los antecedentes en la Copa del Mundo

    Si bien la mayoría de los compromisos se dieron en el marco de encuentros de carácter amistoso, las citas mundialistas guardan capítulos muy particulares en la memoria colectiva:

    Inglaterra 1966: El primer cruce en una Copa del Mundo terminó con victoria para el conjunto albiceleste por 2 a 1, gracias a una destacada producción ofensiva de Luis Artime, autor de un doblete en tierras británicas.

    Mundial 2026: El reencuentro en la máxima cita del fútbol se dio nada menos que en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para definir el título, donde el combinado europeo logró inclinar la balanza en el alargue tras un cerrado 0 a 0 en el tiempo regular.

    Los inicios de la rivalidad

    El origen de este enfrentamiento internacional se remonta a diciembre de 1952. En aquella oportunidad, el equipo nacional visitó Madrid y se quedó con la victoria por 1 a 0 gracias a una anotación de Ricardo Infante. A partir de allí, cada cruce reforzó una tendencia de partidos disputados al límite y con alternancia constante en los festejos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Inmediaciones de Olivos la gente obsevaba los fuegos artificiales.

    A pesar de la derrota de Argentina: Festejos y fuegos artificiales en Olivos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Así quedo la tabla de campeones tras la consgración de España.

    Así quedó la tabla de campeones del mundo tras la consagración de España en el Mundial 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el descontrolado festejo de speed tras el gol de espana ante argentina

    El descontrolado festejo de Speed tras el gol de España ante Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Lionel Messi leyenda eterna.

    Leyenda eterna: todos los récords que Lionel Messi rompió

    Por Redacción Diario de Cuyo