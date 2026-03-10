Incendio forestal en Mar del Plata: hay más de 200 hectáreas consumidas por las llamas

Varias dotaciones de bomberos y equipos de emergencia siguen trabajando en las cercanías de Mar del Plata para contener los focos.

Más de 200 hectáreas de pastizales en las cercanías de Mar del Plata fueron arrasadas por un incendio forestal, que aún no ha sido totalmente controlado. La zona afectada está ubicada en el límite entre los partidos bonaerenses de General Pueyrredón, Balcarce y General Alvarado.

Varias dotaciones de bomberos, brigadistas y personal de Defensa Civil, desplegaron un intenso operativo para contener el fuego. Aunque en su mayoría fue aplacado, quedan todavía algunos focos activos en los que se continúa trabajando.

Los principales focos del incendio forestal en Mar de Plata Inicialmente el fuego comenzó en la zona de Acantilados, pero luego se generaron nuevos focos en La Serranita y El Marquesado, pasando Chapadmalal, sobre la ruta 11. Acudieron al lugar bomberos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires que trabajan desde el domingo para frenar el avance del fuego.

Uno de los puntos más álgidos es cerca del peaje de la autovía 226. Allí se desplegaron 14 dotaciones de bomberos provenientes de los cuarteles de Balcarce, Maipú, General Pirán, Lezama, Castelli, Chascomús y Loma Verde. Si bien lograron contener parcialmente el fuego, no se extinguió totalmente, por lo que los brigadistas continúan realizando tareas de vigilancia y enfriamiento.

En tanto, en la zona de El Marquesado, en el extremo sur del distrito, tres dotaciones de bomberos y personal de Prefectura, Obras Sanitarias (OSSE) y Defensa Civil aunaron esfuerzos para contener las llamas. Se utilizaron hasta ahora más de 50 mil litros de agua para sofocar el fuego.