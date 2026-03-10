Causa Cuadernos: rechazan planteo de CFK y será indagada el martes en Comodoro Py

Lo dispuso el tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, en la reanudación del juicio.

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) rechazó, este martes, los planteos las defensas que pidieron la nulidad a lo largo de las 13 audiencias en la causa Cuadernos, que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalada de ser la supuesta jefa de una asociación ilícita.

Las indagatorias comenzarán el próximo martes de manera presencial en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002, tribunales de Retiro. La primera será Cristina Kirchner y luego seguirá el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

El pedido de nulidad partió desde la defensa de la exmandataria y de otros imputados, como es el caso de De Vido, que argumenta irregularidades en la instrucción y cuestionó la veracidad de los testimonios de los "arrepentidos".

Para el abogado de CFK, Carlos Beraldi, los cuadernos fueron manipulados, por lo que no deberían formar parte de las pruebas en el caso. Además, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.