Intensa búsqueda de un adolescente que salió de un boliche durante la tormenta y desapareció Se trata de Nicolás Tomás Duarte, de 18 años, visto por última vez el viernes a la noche. El trabajo de Bomberos, drones y perros se centra en un arroyo cercano al local bailable

Nicolás Tomás Duarte, un adolescente de 18 años, es buscado intensamente desde este sábado a la madrugada, cuando salió caminando solo de un boliche ubicado en el partido de Ezeiza y desapareció sin dejar rastros.

Fuentes de la investigación explicaron a Infobae que la Policía Bonaerense desplegó un amplio operativo para dar con el paradero del joven, quien, se presume, podría haber caído en un arroyo.

Duarte, argentino, con domicilio en la localidad de Tristán Suárez, salió de su casa el viernes a la noche y se dirigió al boliche Egipto Baires Sur, ubicado en la esquina de Colectora ruta provincial 205 -en ese tramo la calle recibe el nombre de Lucio Salvadores- y Sargento Cabral, a unos 25 minutos en auto del domicilio de Nicolás.

Tras permanecer algunas horas dentro del boliche, el adolescente salió caminando en soledad y en medio de una intensa lluvia, según lograron corroborar los investigadores a partir del seguimiento de cámaras de seguridad de la zona.

El video que encabeza esta nota muestra que Nicolás se retiró solo del lugar y caminó por una calle de tierra, por la cual se desplazaba a pie mientras trataba de sortear los charcos de agua acumulada que la tormenta había provocado en el camino. Vestía una remera manga larga color negra y azul, pantalón y zapatillas negras.

“A la 1 de la mañana le avisó a la mamá que se iba al boliche. Se tomó un auto y allá se iba a encontrar con sus amigos”, precisó Heber, padre de Nicolás, en diálogo con Infobae.

Familiares, amigos y conocidos del adolescente recorrieron hospitales y comisarías de la zona en busca de novedades sobre su paradero, pero hasta el momento no recibieron información concreta. Ante ese escenario, este domingo cortaron la RP 205 en reclamo de que el Municipio de Ezeiza y la discoteca aporten imágenes de cámaras para tratar de dar con él.

En el marco de un importante operativo, Nicolás es buscado por bomberos voluntarios, perros entrenados en rastreo de personas y drones, que este lunes continuaban rastrillando un arroyo cercano al local bailable al que asistió el joven este fin de semana. La causa la investiga la Fiscalía Descentralizada N°1 de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc y con Federico Ricart de secretario.

Nicolás mide aproximadamente 1,78 metros, es de contextura delgada, cabello corto castaño claro, ojos marrones y tez trigueña.