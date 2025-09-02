Tras el escándalo de los audios, Javier Milei suspendió su viaje a Las Vegas y viaja solo a Los Ángeles El mandatario partirá el miércoles para reunirse con empresarios en un evento organizado por el economista estadounidense, Michael Milken.

El presidente Javier Milei recortó su gira por los Estados Unidos y viajará solo a Los Ángeles para reunirse con importantes empresarios en un evento organizado por el economista estadounidense, Michael Milken, tras la suspensión de su paso por Las Vegas para asistir al show de su expareja Fátima Flórez.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el paso por el desierto de Mojave de Nevada estaba condicionado por algunos detalles técnicos del viaje, referente a las horas de descanso de los pilotos, pero la propia humorista había anticipado su presencia en la difusión del evento que dará el próximo viernes 5 de septiembre.

Sin embargo, en pleno escándalo por la filtración de audios internos en la que se la escucha a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hablar con los propios, el libertario optará por protagonizar un viaje exprés que incluirá como único destino Los Ángeles.

Partirá el miércoles por la noche a Los Ángeles, cumplirá con la agenda prevista para el jueves y parte del viernes, y volverá al país el mismo 5 de septiembre, en las vísperas de la elección bonaerense que se celebrará el domingo 7.