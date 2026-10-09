La Selección Argentina fue el equipo más atacado en redes sociales durante el Mundial 2026

Un informe de la FIFA elaborado durante la Copa del Mundo 2026 reveló que la Albiceleste encabezó el volumen de agresiones digitales a nivel de selecciones. Las acusaciones de corrupción, el abuso general y los ataques xenófobos dominaron el perfil de los mensajes.

En la víspera del Día Mundial de la Salud Mental, la FIFA dio a conocer un riguroso informe elaborado por el Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) que dejó al descubierto el lado más oscuro del consumo digital durante la Copa del Mundo 2026. Según el documento, que analizó más de 17,1 millones de publicaciones y comentarios en plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok entre el 9 de junio y el 20 de julio, la Selección Argentina se convirtió en el equipo nacional más atacado en todo el certamen.

El informe detalló que la Albiceleste lideró el volumen de abuso dirigido contra planteles como conjunto, superando a selecciones de peso como Inglaterra, España, Brasil y Noruega. El perfil de las agresiones estuvo dominado principalmente por acusaciones infundadas de corrupción, abuso general y xenofobia, alimentadas por usuarios que reclamaban de forma reiterada un supuesto trato preferencial por parte de la FIFA, los árbitros y el sistema de videoarbitraje (VAR).

Radiografía del odio digital: racismo, amenazas y focos geográficos A nivel individual, los futbolistas argentinos se ubicaron en la cuarta posición entre los planteles con mayor cantidad de instancias de abuso por jugador. El ranking general a nivel de atletas fue encabezado por Francia —donde el racismo representó el 33% de los ataques—, seguida por Inglaterra y Portugal. El informe también destacó el caso de un jugador no precisado que sufrió más de 10.000 agresiones verificadas, convirtiéndose en el individuo más hostigado del torneo tras la viralización de comentarios discriminatorios de una figura pública.

A nivel global, las cifras oficiales del SMPS arrojaron datos contundentes sobre la naturaleza de las agresiones:

Racismo: Representó el 12% del total del abuso detectado, trepando al 20% al excluir los insultos generales sin discriminación específica.

Amenazas de violencia: Alcanzaron el 14% del contenido categorizado.

Xenofobia: Concentró el 12% de las agresiones, afectando especialmente a las cuentas oficiales de las selecciones de Sudáfrica, Argentina e Inglaterra. En cuanto al origen geográfico de los agresores con ubicación verificada, Argentina figuró como el territorio desde el que se originó la mayor cantidad de casos de racismo. No obstante, por volumen global de abuso, el Reino Unido lideró con el 11,8% (casi 7.500 instancias), seguido muy de cerca por Estados Unidos con el 11,7% y México en tercer lugar. A nivel regional, Europa concentró la mayor cantidad de abusos globales con más de 18.700 casos, seguida muy de cerca por Sudamérica con casi 17.700.