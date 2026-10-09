    • 9 de octubre de 2026 - 18:00

    La UBA lanzó un impactante spot para convocar a la quinta Marcha Federal Universitaria

    Con el lema "Sin ciencia pública el futuro es de unos pocos", la institución difundió un emotivo spot animado de cara a la movilización prevista para el próximo jueves 15 de octubre frente al Congreso.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A pocos días de una nueva movilización en defensa del sistema educativo y científico, la Universidad de Buenos Aires (UBA) difundió un fuerte spot institucional para convocar a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo jueves 15 de octubre frente al Congreso de la Nación y replicada en distintos puntos del país.

    Leé además

    Lionel Messi recibió la medalla y el diploma del Doctor Honoris Causa de la UBA antes de su último partido con la Selección.

    Antes de su despedida, Messi recibió el Doctor Honoris Causa de la UBA
    La UBA sigue entre las mejores de América Latina, pero Argentina tuvo una fuerte caída en el ranking QS

    La UBA sigue entre las mejores de América Latina, pero Argentina tuvo una fuerte caída en el ranking QS

    Bajo el lema central "Sin ciencia pública el futuro es de unos pocos", la pieza audiovisual se centra en una animación que muestra a una investigadora universitaria dialogando con un robot. En la trama, la máquina expresa su preocupación sobre cómo será el mundo cuando los seres humanos ya no tengan la capacidad de controlarlo, poniendo en relieve el valor estratégico del conocimiento soberano.

    Los reclamos de la convocatoria

    La movilización vuelve a poner en las calles el reclamo de docentes, no docentes, estudiantes e investigadores en medio del persistente conflicto por el presupuesto del sector. Los ejes principales del petitorio son:

    • La aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
    • Mejoras salariales urgentes para docentes y nodocentes.
    • Actualización de las becas estudiantiles.

    Garantía de recursos operativos e insumos para el funcionamiento de las universidades y el sistema científico nacional. La comunidad académica busca así unificar fuerzas en todo el país para visibilizar la situación crítica que atraviesan las casas de altos estudios y los organismos de investigación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Nuevo reconocimiento para Messi: la UBA lo distinguirá como Doctor Honoris Causa antes de su despedida.

    Messi será Doctor Honoris Causa de la UBA antes de su despedida de la Selección

    Ocho de los diez sectores que más crecieron redujeron puestos o generaron muy pocos.

    Crecimiento sin empleo: en la era Milei, la economía avanzó 5,6%, pero se perdieron casi 330.000 puestos registrados

    ¿queres trabajar en tecnologia? la uba lanzo una carrera corta, gratuita y con alta salida laboral

    ¿Querés trabajar en tecnología? La UBA lanzó una carrera corta, gratuita y con alta salida laboral

    la advertencia de la onu sobre el fenomeno el nino y el momento clave en que alcanzara su pico de mayor impacto

    La advertencia de la ONU sobre el fenómeno El Niño y el momento clave en que alcanzará su pico de mayor impacto

    Por Redacción Diario de Cuyo