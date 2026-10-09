La UBA lanzó un impactante spot para convocar a la quinta Marcha Federal Universitaria

Con el lema "Sin ciencia pública el futuro es de unos pocos", la institución difundió un emotivo spot animado de cara a la movilización prevista para el próximo jueves 15 de octubre frente al Congreso.

A pocos días de una nueva movilización en defensa del sistema educativo y científico, la Universidad de Buenos Aires (UBA) difundió un fuerte spot institucional para convocar a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo jueves 15 de octubre frente al Congreso de la Nación y replicada en distintos puntos del país.

Bajo el lema central "Sin ciencia pública el futuro es de unos pocos", la pieza audiovisual se centra en una animación que muestra a una investigadora universitaria dialogando con un robot. En la trama, la máquina expresa su preocupación sobre cómo será el mundo cuando los seres humanos ya no tengan la capacidad de controlarlo, poniendo en relieve el valor estratégico del conocimiento soberano.

Los reclamos de la convocatoria La movilización vuelve a poner en las calles el reclamo de docentes, no docentes, estudiantes e investigadores en medio del persistente conflicto por el presupuesto del sector. Los ejes principales del petitorio son: