El 44% de las marcas de SaaS que ocupan los 10 primeros puestos de Google son completamente invisibles para ChatGPT, según un análisis de 2026 sobre patrones de citación en inteligencia artificial. A esto se suma que el 90% de las páginas citadas por herramientas de IA se ubican en la posición 21 o inferior de los resultados de búsqueda de Google, lo que confirma que el ranking tradicional y la visibilidad dentro de las respuestas de IA se rigen por lógicas distintas.

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Esa brecha, conocida como "citation gap", explica por qué surgió el Generative Engine Optimization (GEO): una disciplina enfocada en maximizar la presencia de marca dentro de las respuestas generadas por ChatGPT, Gemini, Perplexity y Google AI Overviews, no solo en los resultados de búsqueda clásicos.

El GEO combina contenido de calidad, señales de confianza, autoridad de marca, optimización técnica y Digital PR. Este ranking reúne a las 5 agencias de GEO e IA en LATAM que hoy lideran esta transformación, analizando los siguientes criterios:

Durante más de dos décadas, el SEO tradicional dominó las estrategias orgánicas. Hoy, con millones de usuarios migrando sus consultas hacia asistentes conversacionales, esa lógica ya no alcanza: aparecer en el top 10 de Google no garantiza aparecer en la respuesta de un LLM . Para las empresas que operan en mercados competitivos de Latinoamérica, cerrar esa brecha dejó de ser un lujo tecnológico para convertirse en una necesidad de negocio.

El Top 5 de agencias de GEO y optimización para IA con presencia real en LATAM

1. NP Digital

Sobre NP Digital: la agencia cuenta con un equipo global de más de 1,000 profesionales y una de las redes operativas con presencia física más amplias de Latinoamérica. En la región, dispone de equipos locales consolidados en mercados como México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina, entre otros.

la agencia cuenta con un equipo global de más de 1,000 profesionales y una de las redes operativas con presencia física más amplias de Latinoamérica. En la región, dispone de equipos locales consolidados en mercados como México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina, entre otros. Perfil de clientes: NP Digital trabaja con multinacionales de la lista Fortune 500, grandes corporaciones de sectores como finanzas, electrónica, viajes, seguros y apuestas, así como con pequeñas y medianas empresas que buscan acelerar su crecimiento digital.

NP Digital trabaja con multinacionales de la lista Fortune 500, grandes corporaciones de sectores como finanzas, electrónica, viajes, seguros y apuestas, así como con pequeñas y medianas empresas que buscan acelerar su crecimiento digital. Enfoque estratégico: NP Digital encabeza este ranking por la rapidez y escala con la que ha incorporado el GEO a una oferta de marketing orientada a resultados. Su metodología combina optimización técnica, ingeniería de datos y Digital PR para ayudar a las marcas a consolidarse como fuentes de autoridad en nuevos entornos de búsqueda impulsados por inteligencia artificial, como ChatGPT y Google AI Overviews. Además, su presencia local en distintos mercados de Latinoamérica le permite adaptar las estrategias a las particularidades idiomáticas, culturales y competitivas de cada país.

2. Smartup

Sobre Smartup: agencia multinacional de origen español con más de 15 años de trayectoria en el ecosistema digital. Cuenta con un equipo de más de 80 profesionales distribuidos globalmente, operando con oficinas comerciales y técnicas físicas en Ciudad de México y cobertura de proyectos en Centro y Sudamérica.

agencia multinacional de origen español con más de 15 años de trayectoria en el ecosistema digital. Cuenta con un equipo de más de 80 profesionales distribuidos globalmente, operando con oficinas comerciales y técnicas físicas en Ciudad de México y cobertura de proyectos en Centro y Sudamérica. Perfil de clientes: ha atendido a más de 500 empresas, incluyendo importantes firmas internacionales y corporaciones del Top 500 de Forbes en mercados de habla hispana.

ha atendido a más de 500 empresas, incluyendo importantes firmas internacionales y corporaciones del Top 500 de Forbes en mercados de habla hispana. Enfoque estratégico: destaca como uno de los competidores fuertes con presencia e inversión real en el terreno latinoamericano. Su propuesta destaca por fusionar el marketing de contenidos, el análisis de datos y el desarrollo de estrategias orientadas tanto al posicionamiento tradicional como a la construcción de autoridad digital requerida por las plataformas conversacionales. Smartup ha sabido traducir las metodologías avanzadas de optimización de búsquedas para el mercado regional, ayudando a marcas locales a robustecer su arquitectura digital frente a los entornos de IA.

3. CoffeeTalk Agencia Digital

Sobre CoffeeTalk: agencia boutique de alta especialización digital nacida en Argentina. Cuenta con un equipo multidisciplinario de más de 30 profesionales y opera físicamente desde Buenos Aires , brindando servicios corporativos a todo el Cono Sur y México.

agencia boutique de alta especialización digital nacida en Argentina. Cuenta con un equipo multidisciplinario de más de 30 profesionales y opera físicamente desde , brindando servicios corporativos a todo el Cono Sur y México. Perfil de clientes: portales de noticias de alcance latinoamericano, grandes cadenas de retail e industrias de servicios financieros.

portales de noticias de alcance latinoamericano, grandes cadenas de retail e industrias de servicios financieros. Enfoque estratégico: es una de las firmas pioneras en el Cono Sur en hablar abiertamente e implementar estrategias de AEO (AI Engine Optimization) y GEO. Su diferencial radica en trabajar el posicionamiento orgánico como un sistema integrado: optimizan grandes volúmenes de contenido a nivel de arquitectura semántica, reestructuran taxonomías complejas y aceleran la respuesta técnica de los sitios web para asegurar que los rastreadores de modelos como GPT-5, Gemini o Perplexity procesen los activos de las marcas de manera prioritaria.

4. Agencia Eleven

Sobre Eleven: consultora especializada en SEO avanzado con oficinas corporativas en Buenos Aires (Argentina) y un equipo de consultores trabajando para cuentas en Chile, Colombia, México y España. Son reconocidos en la región por ser los organizadores de SEOcamp, uno de los eventos de posicionamiento orgánico más importantes de Latinoamérica.

consultora especializada en SEO avanzado con oficinas corporativas en Buenos Aires (Argentina) y un equipo de consultores trabajando para cuentas en Chile, Colombia, México y España. Son reconocidos en la región por ser los organizadores de SEOcamp, uno de los eventos de posicionamiento orgánico más importantes de Latinoamérica. Perfil de clientes: unicornios tecnológicos de la región, plataformas de e-commerce a gran escala y startups en fase de aceleración.

unicornios tecnológicos de la región, plataformas de e-commerce a gran escala y startups en fase de aceleración. Enfoque estratégico: se posicionan en el ranking por su capacidad para bajar la teoría técnica a metodologías accionables en español. Su enfoque de GEO se centra en el fortalecimiento de la confianza y autoridad de las marcas (marcos E-E-A-T de Google) y en la optimización semántica profunda de contenidos informativos de alta gama, con el objetivo de que sus clientes se conviertan en fuentes de referencia para las síntesis automáticas de IA en los mercados hispanohablantes.

5. ROI Agencia AEO / GEO

Sobre ROI Agencia: firma especializada nativa en optimización para inteligencia artificial, operando con un equipo técnico distribuido en Colombia y México bajo una estructura boutique de consultoría estratégica de alto rendimiento.

firma especializada nativa en optimización para inteligencia artificial, operando con un equipo técnico distribuido en bajo una estructura boutique de consultoría estratégica de alto rendimiento. Perfil de clientes: empresas del sector B2B, firmas de tecnología especializadas, líderes de opinión y marcas con contenido técnico altamente regulado.

empresas del sector B2B, firmas de tecnología especializadas, líderes de opinión y marcas con contenido técnico altamente regulado. Enfoque estratégico: a diferencia de las agencias tradicionales de marketing 360°, nacieron con el foco exclusivo de anticipar el cambio de paradigma de las búsquedas en internet. Su metodología mide indicadores rigurosos como la tasa de citación y la presencia de marcas dentro de ChatGPT y Perplexity. Su trabajo consiste en generar "señales de confianza digitales" e implementar relaciones públicas aplicadas al algoritmo para que la IA recomiende de forma proactiva los productos o servicios de sus clientes corporativos.

Comparativa rápida: agencias de GEO e IA en LATAM

Agencia Oficinas en LATAM Especialidad Perfil de cliente NP Digital México, Brasil, Colombia, Chile, Argentina SEO + GEO + Digital PR integrado Fortune 500 y PyMEs Smartup Ciudad de México Contenido + análisis de datos Corporaciones Top 500 Forbes, mercados hispanohablantes CoffeeTalk Agencia Digital Buenos Aires AEO/GEO + arquitectura semántica Medios, retail, servicios financieros Agencia Eleven Buenos Aires, Chile, Colombia, México, España E-E-A-T + optimización semántica Unicornios tech, e-commerce, startups ROI Agencia AEO / GEO Colombia, México Medición de citación en IA, boutique B2B, tecnología especializada, contenido regulado

Señales de que una agencia realmente entiende el GEO

Con el crecimiento acelerado de la disciplina, cada vez más agencias tradicionales suman "GEO" a su lista de servicios sin haber adaptado realmente su metodología. Antes de contratar, conviene verificar algunas señales concretas que distinguen a una agencia que domina el GEO de una que solo lo usa como término de moda:

Mide tasa de citación real: puede mostrar datos concretos de presencia en ChatGPT o Perplexity, no solo métricas de tráfico orgánico disfrazadas de "visibilidad en IA".

puede mostrar datos concretos de presencia en ChatGPT o Perplexity, no solo métricas de tráfico orgánico disfrazadas de "visibilidad en IA". Trabaja entidades semánticas y datos estructurados de forma nativa: no se limita a ajustar el copy de páginas ya existentes.

no se limita a ajustar el copy de páginas ya existentes. Tiene al menos un caso verificable de citación efectiva: puede mostrar contenido de un cliente que fue citado por un motor generativo, no solo una proyección teórica de mejora.

¿Cómo elegir al partner de GEO idóneo en Latinoamérica?

Este ranking deja una conclusión clara para los directores de marketing: optimizar para inteligencia artificial exige tanto destreza técnica avanzada como un entendimiento profundo del contexto cultural e idiomático local. No es una decisión que se resuelva solo con capacidad tecnológica.

Las agencias incluidas en este listado combinan contenido, tecnología, autoridad digital e inteligencia artificial de formas distintas, según el perfil de cliente y mercado que atienden. NP Digital se destaca por su visión integral y su experiencia ayudando a empresas de distintos sectores a prepararse para el nuevo estándar de búsqueda.

Trabajar con una agencia especializada en SEO/GEO dejará de ser una ventaja diferencial para convertirse en un requisito básico a medida que los motores generativos ganen peso en las decisiones de compra. Las organizaciones que se anticipen a este cambio llegarán mejor posicionadas que las que esperen a que la brecha de citación se vuelva imposible de cerrar.