    • 8 de octubre de 2026 - 19:35

    Las enfermedades no transmisibles causan casi el 70% de las muertes en Argentina

    Un informe del Ministerio de Salud de la Nación reveló que estas patologías explicaron el 69,1% de los fallecimientos en el país. Las afecciones cardiovasculares y el cáncer encabezan la lista de causas principales.

    RGJ3QRPQQZFHBOD2GTX3RE64CY
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las enfermedades no transmisibles (ENT) se consolidan como la principal causa de mortalidad en el país. Según el último relevamiento del Ministerio de Salud de la Nación, elaborado sobre las Estadísticas Vitales de 2024, estas patologías representaron el 69,1% de las 376.405 defunciones registradas en todo el territorio argentino.

    Leé además

    ruta 20, entre santa lucia y caucete, el corredor de la muerte: 7 fallecidos en 191 dias y una obra que busca ponerle fin a anos de reclamos

    Ruta 20, entre Santa Lucía y Caucete, el corredor de la muerte: 7 fallecidos en 191 días y una obra que busca ponerle fin a años de reclamos
    el error mas comun al descongelar carne que puede volverla insegura para comer: que no debes hacer

    El error más común al descongelar carne que puede volverla insegura para comer: que no debes hacer

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El informe epidemiológico busca monitorear la evolución de estos cuadros para evaluar las políticas de prevención vigentes, optimizar la distribución de recursos y orientar la toma de decisiones sanitarias en las distintas provincias.

    De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los principales grupos de ENT comprenden las enfermedades cardiovasculares (como infartos y ACV), el cáncer, las patologías respiratorias crónicas (EPOC y asma) y la diabetes.

    Cardiovasculares y cáncer: el impacto de cada patología

    Dentro del universo de fallecimientos por causas no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares (ECV) ocuparon el primer lugar, siendo responsables del 40,4% de las muertes. En segundo orden se ubicó el cáncer, con el 23%, seguido por las enfermedades renales (3,7%), la diabetes (3,4%) y los cuadros respiratorios crónicos (2,4%).

    Al analizar exclusivamente las muertes de origen cardiovascular, se destacan importantes matices según el sexo:

    En la población general: La insuficiencia cardíaca fue la manifestación más frecuente (25,1%), seguida por las enfermedades isquémicas (21,7%), las cerebrovasculares (16,9%) y las hipertensivas (7,0%).

    Entre los varones: Las enfermedades isquémicas encabezaron los decesos cardiovasculares con el 25,2%, relegando al segundo puesto a la insuficiencia cardíaca (22,8%).

    Entre las mujeres: La insuficiencia cardíaca fue la causa predominante (27,5%), mientras que las afecciones isquémicas representaron el 18,3%.

    ACV e hipertensión: Mantuvieron proporciones similares en ambos sexos, rondando el 17% para enfermedades cerebrovasculares y cerca del 7% para patologías hipertensivas.

    Brecha de género, edad y mapa provincial

    El reporte oficial señala que la mortalidad por ENT aumenta de forma directamente proporcional con la edad, alcanzando su pico máximo en el grupo de 75 años o más. Sin embargo, antes de cumplir esa edad, estas patologías concentraron el 61,5% de los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP), lo que evidencia un fuerte impacto en la mortalidad prematura.

    En todos los grupos etarios, los varones registraron tasas de mortalidad superiores a las mujeres. A nivel nacional, la Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad (TAMPE) se situó en 418,2 fallecimientos por cada 100.000 habitantes.

    Asimismo, el informe expone marcadas asimetrías geográficas entre las distintas jurisdicciones:

    Tasas más altas: Misiones encabezó la nómina nacional con una TAMPE de 603,2 por cada 100.000 habitantes, seguida por Chaco (489,2), San Luis (475,1) y Formosa (465,7).

    Tasas más bajas: Jujuy registró el indicador más bajo del país con 305,5 (prácticamente la mitad que Misiones), secundada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (315,7) y Chubut (348,0).

    Tendencia histórica y leve descenso anual

    Desde 1997 —año en que Argentina adoptó la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)—, las enfermedades no transmisibles se han mantenido ininterrumpidamente como la causa primaria de muerte en el país. La única excepción histórica ocurrió durante los momentos más críticos de la pandemia, cuando el virus SARS-CoV-2 alteró temporalmente los porcentajes relativos.

    A pesar de su elevado peso en la matriz de mortalidad, el análisis de largo plazo muestra una reducción paulatina de la mortalidad ajustada por edad del 1,2% anual en la población general, con un descenso más pronunciado en hombres (-1,4% anual) que en mujeres (-1,0% anual).

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Senador Nacional Francisco Paoltroni.

    El Senado debatirá el Tratado Internacional de Patentes con resguardo para las farmacéuticas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Leopoldo Luque y Agustina Cosachov quedaron entre los principales acusados en el alegato fiscal por la muerte de Diego Maradona.

    Juicio por Maradona: en su alegato, la Fiscalía pidió 12 años de cárcel para Luque y 8 para Cosachov

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Niño en Cuyo: qué se espera para Mendoza, San Juan y San Luis con el fenómeno climático en Argentina

    El Niño en Cuyo: qué se espera para Mendoza, San Juan y San Luis con el fenómeno climático en Argentina

    AySA vuelve a manos privadas por US$340 millones: un camnio histórico después de 20 años

    AySA vuelve a manos privadas por US$340 millones: un camnio histórico después de 20 años