Las opciones de ganar el Mundial: análisis de las selecciones de Latinoamérica

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Messi con 19 goles en mundiales. Argentina pasó la fase de grupos con pleno de victorias. Brasil bajo la batuta de Ancelotti. El torneo ya empezó y las cartas están sobre el tapete. Pero los cuatro grandes candidatos tienen fisuras que vale la pena mirar con lupa. No alcanza con el nombre. Este Mundial de 48 selecciones exige profundidad de plantel, capacidad de rotación y algo que pocos equipos logran sostener: regularidad durante siete partidos consecutivos si querés llegar a la final.

El análisis deportivo cambió para siempre. Cualquier casa de apuestas en Estados Unidos te ofrece mercados que hace diez años no existían, desde el rendimiento por tramos de partido hasta la eficacia en transiciones rápidas. Y eso obliga a los que seguimos el fútbol a ser más exigentes con los datos. No basta con decir que Argentina es candidata porque tiene a Messi. Lo que importa es entender los patrones tácticos que definen a cada selección, la forma en que presionan, cómo manejan la pelota en los últimos treinta y qué pasa cuando el rival les cambia el libreto.

Los patrones tácticos dicen más que el historial Hay algo que cambió la forma de leer un Mundial. Y es que hoy, gracias a la IA, podemos analizar al detalle patrones de los distintos jugadores en cada uno de los partidos. Es volumen de datos procesados en tiempo real. Argentina muestra un patrón claro: domina la posesión en zona media, genera superioridad numérica por izquierda y define en jugadas que arrancan con no más de cuatro pases. Francia, en cambio, cede terreno y te liquida en la contra. Son modelos opuestos que las métricas avanzadas permiten comparar con precisión que antes no teníamos.

Argentina tiene plantel para repetir pero el físico manda Scaloni armó un equipo que sabe ganar. Tres victorias en fase de grupos, seis goles de Messi y una rotación que funcionó sin perder rendimiento. Eso habla de profundidad. Pero el desgaste acumulado es el gran patrón a vigilar. La intensidad de presión alta que propone Argentina baja un escalón cuando los titulares pasan de los 70 minutos en cancha. Ahí está la grieta. Aunque algunos rivales parecen más accesibles que otros, la realidad es que la Scaloneta no puede confiarse demasiado.

Francia confía en su plantilla larga y en Mbappé resolviendo Deschamps anunció que este es su último Mundial. Eso le suma presión y mística. Francia llegó a las últimas dos finales y tiene un patrón que se repite: no necesita jugar bien todo el partido. Le alcanza con quince minutos de Mbappé encendido para liquidar a cualquiera. El dato que incomoda es que su defensa viene concediendo más espacios que en Qatar 2022.