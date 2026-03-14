Los pares de divisas más rentables para operar en 2026

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Encontrar el par de divisas adecuado para operar es muy similar a elegir el vehículo adecuado para un viaje por carretera. Se necesita algo confiable que pueda soportar los baches del camino. Para los operadores de Argentina, mirar más allá de la economía local suele ser un paso necesario para encontrar estabilidad y potencial de crecimiento. Los mercados globales ofrecen muchas opciones, pero algunos pares son simplemente mejores que otros en lo que respecta al potencial de ganancias en 2026.

Los principales contendientes Cuando se empieza a considerar Forex como una forma de operar, lo primero que se observa es el dominio de los «principales». Se trata de pares que incluyen el dólar estadounidense. El más significativo es el EUR/USD. Es el par más negociado del planeta. Debido a que fluye mucho dinero a través de él, los márgenes suelen ser muy ajustados. Esto hace que sea más barato operar.

Para los operadores acostumbrados a las rápidas oscilaciones de precios, el EUR/USD sigue ofreciendo una experiencia más estable. Sigue siendo uno de los pares más líquidos y estables, incluso en un año marcado por la tensión geopolítica y las repercusiones económicas del conflicto con Irán. Si bien la incertidumbre mundial puede generar movimientos más pronunciados de lo habitual, la fortaleza de las economías europea y estadounidense sigue haciendo de este par una opción fiable para 2026.

En busca de más movimiento La estabilidad está bien, pero los beneficios suelen provenir de la volatilidad. Si quieres un par que se mueva un poco más rápido, fíjate en el GBP/USD. Los operadores lo llaman «el cable». La libra esterlina tiende a reaccionar con fuerza a las noticias políticas y los datos económicos. Esta volatilidad puede ser peligrosa, pero crea mayores oportunidades de beneficio si se capta la tendencia a tiempo.

Otra opción inteligente es el USD/CAD. Este par combina el dólar estadounidense con el dólar canadiense. Canadá depende en gran medida de la venta de petróleo, por lo que su moneda sube y baja con los precios de la energía. Dado que Argentina también tiene una fuerte conexión con los recursos naturales, la lógica detrás de estos movimientos puede resultar familiar. Si la industria mundial está en auge y los precios del petróleo suben, el dólar canadiense suele fortalecerse.