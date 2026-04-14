Médicos de PAMI realizan un paro de 72 horas: rechazan cobrar $2.100 por afiliado

La atención para los afiliados de PAMI , mayormente jubilados, se verá resentida hasta el miércoles. La Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia) anunció un paro total de actividades que comenzó este lunes, en rechazo a una reciente resolución del organismo que, denuncian, precariza el trabajo médico y pone en riesgo la sostenibilidad de los consultorios.

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“No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico”, subrayan desde la entidad, que advierte las consecuencias para los médicos de cabecera.

“Se anuncia un aumento de la cápita que pasa de menos de $1.000 a $2.100 . Pero al mismo tiempo se eliminan herramientas clave de ingreso: la consulta presencial deja de reconocerse por prestación, se absorben prácticas dentro de un pago fijo y se elimina el incentivo económico a la formación profesional”, enumera.

En definitiva, “se cobra más por cápita, pero se pierde mucho más por lo que se elimina” , aseguran los médicos.

Señalan que hasta ahora, la consulta presencial permitía sostener el ejercicio profesional, con hasta 140 consultas mensuales reconocidas, hoy, ese ingreso desaparece. Por ello, explican que se genera un esquema donde toda la atención —completa, compleja y continua— se paga $2.100 por afiliado .

Ajuste en PAMI

Appamia sostiene que se trata de un "recorte encubierto" debido a tres puntos críticos:

Eliminación del pago por consulta presencial: Hasta ahora se reconocían hasta 140 consultas mensuales, ingreso que desaparece con la nueva normativa.

Absorción de prestaciones: Se incorporan más tareas dentro de un pago único fijo.

Quita de incentivos: Se elimina el reconocimiento económico por formación profesional y capacitación continua.

"El resultado es claro -afirman- más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico", señalaron desde el gremio, calificando la situación de "inviable" para el sostenimiento de los consultorios privados, que deben afrontar alquileres, insumos y servicios.

“Esto no ordena el sistema. Lo ajusta”, remarcan

La nueva decisión de PAMI

En la nueva resolución, PAMI dispone “aprobar las modificaciones al Nomenclador Común del Instituto, aprobado por Resolución Nº 883/DE/17, modificatorias y complementarias”, tal cual reza el primer artículo.

En el siguiente aprueba el Nomenclador de Médicos de Cabecera unificado y actualizado “a los fines de evitar la dispersión normativa”, argumenta.

Además, dejar sin efecto el Artículo 10° de la RESOL-2023-264-INSSJP-DE#INSSJP, en relación al incentivo económico aprobado oportunamente para la formación de posgrado de los médicos de cabecera, “en razón del cumplimiento de los objetivos planteados”, refiere.

Ante esto, los médicos responden: “Se exige más formación, pero se deja de reconocerla”.

Odontología en "alerta roja" por falta de pagos

La crisis de los médicos de cabecera se suma a una situación crítica en el área de odontología. Appamia denunció que el PAMI mantiene deudas por prestaciones realizadas en enero y febrero de 2026, además de la falta de reintegros por prótesis desde diciembre de 2025.

“Los profesionales continúan atendiendo por compromiso con los pacientes, pero no pueden sostener indefinidamente los costos de insumos, materiales y normas de bioseguridad sin cobrar por su trabajo -aseguran- Si esta situación no se regulariza de manera urgente, la continuidad de las prestaciones odontológicas para jubilados podría verse seriamente afectada”, alertan.

Informaron que se intimó formalmente a PAMI. Ante la falta de respuestas, el gremio no descarta iniciar acciones legales y judiciales para defender los derechos de los profesionales y asegurar la continuidad del sistema de salud para los jubilados.

El reclamo: una cápita de $6.500

Desde el sector profesional presentaron una contrapropuesta basada en el análisis de costos reales del ejercicio de la medicina. Piden que la cápita se fije en un piso de $6.500 para garantizar una atención digna.

Asimismo, el pliego de reclamos incluye: