    • 16 de abril de 2026 - 12:46

    Nuevos radares de vigilancia para la defensa antiaérea: pueden detectar mil blancos en simultáneo

    Se trata de radares RPA-200M desarrollados por INVAP.

    La eficiencia de los nuevos radares.

    La eficiencia de los nuevos radares.

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    El Ministerio de Defensa informó que el Ejército Argentino incorporó dos radares móviles de vigilancia aérea en el marco del proceso de modernización de las capacidades operativas.

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    Se trata de radares RPA-200M, diseñados y fabricados por la empresa nacional de tecnología de alta complejidad INVAP. Esta incorporación, según destacaron, consolida el empleo de tecnología de desarrollo nacional en materia de defensa.

    Son radares móviles tridimensionales que permiten la detección y el seguimiento simultáneo de más de mil blancos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

    Este modelo integra distintas tecnologías complementarias que posibilitan la detección de aeronaves en un amplio rango de altitudes y distancias, lo cual lo convierte en una herramienta eficaz para la vigilancia y el control del espacio aéreo.

    Además, el sistema es compacto, de fácil transporte y rápido despliegue, y puede funcionar de forma local o remota con mínima dotación de personal. Estas características amplían significativamente su versatilidad y permiten la adaptación a situaciones y escenarios operativos

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