Nuevos radares de vigilancia para la defensa antiaérea: pueden detectar mil blancos en simultáneo

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El Ministerio de Defensa informó que el Ejército Argentino incorporó dos radares móviles de vigilancia aérea en el marco del proceso de modernización de las capacidades operativas.

Se trata de radares RPA-200M, diseñados y fabricados por la empresa nacional de tecnología de alta complejidad INVAP. Esta incorporación, según destacaron, consolida el empleo de tecnología de desarrollo nacional en materia de defensa.

Son radares móviles tridimensionales que permiten la detección y el seguimiento simultáneo de más de mil blancos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Este modelo integra distintas tecnologías complementarias que posibilitan la detección de aeronaves en un amplio rango de altitudes y distancias, lo cual lo convierte en una herramienta eficaz para la vigilancia y el control del espacio aéreo.