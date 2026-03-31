Pobreza en Argentina: prevén que el dato de INDEC se ubique cerca del 30%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) dará a conocer este martes el dato de pobreza e indigencia correspondiente al segundo semestre de 2025. La cifra permitirá medir el impacto de las políticas impulsadas por la gestión de Javier Milei sobre esos indicadores durante el período electoral y el resultado de las legislativas de octubre.

En ese sentido, de acuerdo a las estimaciones de distintos especialistas, la cifra será similar respecto a la última medición y se ubicará en torno al 30%. El último dato de INDEC responde a los primeros seis meses de 2025, cuando la pobreza llegó al 31,6% y afectó a casi 15 millones de personas. Por su parte, el nivel de indigencia alcanzó 6,9%. A comienzos de la administración libertaria, la pobreza llegó a 52,9% durante y había alcanzado a casi 25 millones de ciudadanos en el primer semestre de 2024.

De acuerdo al último relevamiento de Martín González-Rosada del departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella , la tasa de pobreza será de 30,6% para el semestre que va de julio a diciembre de 2025.

“La incidencia proyectada se puede descomponer mecánicamente en un promedio ponderado de una tasa de pobreza de 26,6% para el mes de septiembre de 2025, 32,5% para el cuarto trimestre de 2025″, explicó.

Esta proyección sugiere que alrededor del 31% de las personas viven en hogares urbanos pobres: “ La EPH es una encuesta representativa de una población urbana que en el semestre de referencia se estimó en 30 millones de personas , lo que implica que alrededor de 9,2 millones viven en hogares urbanos pobres”.

Según analizó, a partir del semestre agosto 2025-enero 2026, la valorización de las canastas crecieron más que los ingresos de las familias. “Esta situación indujo una caída en la medición de la pobreza y de la indigencia hasta el semestre mayo-octubre de 2025 y un aumento a partir de ese momento hasta el semestre septiembre 2025 - febrero 2026 donde habría alcanzado al 30,6% para la pobreza y 6,7% para la indigencia”, indicó el informe.

Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) señaló que el ajuste de 2023-2024 generó un deterioro abrupto del bienestar económico y tanto la pobreza como la indigencia alcanzaron valores que no se veían desde la pandemia. La pobreza llegó al 44,7% en 2023 y luego descendió hasta 36,3% en 2025.

Aunque esa caída representa una mejora significativa, la UCA enfatiza que no se trata de una recuperación robusta. El informe enfatiza que la Argentina arrastra un problema estructural: la pobreza nunca perforó el piso del 25% en dos décadas, incluso en ciclos de crecimiento.

Por su parte, la indigencia, que había trepado a 11,2% en 2023, bajó a 6,8% en 2025, aunque permanece por encima de niveles previos a la recesión de 2018-2019.