Por qué el penalty corner en hockey sobre césped se convirtió en una especialización propia

El penalty corner se convirtió en una especialización porque reúne varias acciones técnicas que deben ejecutarse con precisión casi mecánica. La bola se coloca en la línea de fondo, al menos a 10 metros del poste, mientras los atacantes esperan fuera del círculo y un máximo de 5 defensores se prepara detrás de la línea. Antes de que pueda marcarse un gol, la bola debe salir completamente del círculo y regresar hacia la zona de remate. Esa secuencia creó puestos específicos para el sacador, el parador, el lanzador, los bloqueadores y los jugadores encargados del rebote. Si apostás en hockey sobre césped con frecuencia, entrar a mi perfil permite acceder rápidamente a tu cuenta y seguir cada partido.

La jugada suele completarse en apenas 2 o 3 segundos, pero contiene varios puntos donde una diferencia de 0,1 puede arruinarla. El sacador debe enviar la bola unos 13 o 14 metros con velocidad y dirección exactas hacia el compañero situado cerca de la parte alta del círculo. El parador tiene que dejarla inmóvil o perfectamente preparada para que el especialista ejecute un drag-flick, un golpe raso o una variante de pase. Si el primer disparo es un golpe tradicional, debe cruzar la línea de gol a una altura máxima de 460 milímetros, mientras el flick puede elevarse más siempre que no resulte peligroso. Si disfrutás el hockey sobre césped y querés tener tus apuestas siempre a mano, entrar a mi 1xBet perfil facilita el acceso a tu cuenta.

Qué funciones forman una unidad de penalty corner El sacador no se limita a poner la bola en juego, porque la velocidad de su pase determina cuánto tiempo tendrán los defensores para salir. El parador debe recibir limpio, orientar la bola y evitar que rebote unos pocos centímetros, ya que ese movimiento altera todo el lanzamiento. El drag-flicker transforma una carrera corta, el arrastre del palo y la rotación de la cadera en un disparo que puede superar los 110 o 120 km/h. Después de un intenso partido de hockey sobre césped, colección de tragamonedas ofrece otra forma de entretenimiento con una gran variedad de juegos.

La especialización se reparte en funciones muy concretas: