Por qué los videojuegos en la nube están haciendo que todo el mundo se replantee sus planes de consolas de nueva generación

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Si le preguntas a cualquier jugador qué se necesita para disfrutar de juegos de primera categoría y gráficos espectaculares, la mayoría mencionará un hardware caro. Sin embargo, se está produciendo una revolución silenciosa a medida que el cloud gaming comienza a eliminar esas elevadas barreras. La vieja idea de que es necesario tener la consola más reciente para jugar a títulos de vanguardia se ve cuestionada por una tecnología que pone los juegos directamente en tu bolsillo, en cualquier dispositivo que ya tengas.

Cuando las suscripciones digitales se unen al streaming: la comodidad da un salto cualitativo El cloud gaming encajan a la perfección en la tendencia de las suscripciones digitales. Piensa en los miles de personas que eligen comprar Game Pass como forma de acceder a un enorme catálogo sin tener que comprar constantemente juegos nuevos. Pero cuando esa suscripción incluye streaming en la nube, ya no estás atado a tu salón ni a tu presupuesto para actualizaciones. Para los compradores ocupados o aquellos con espacio limitado, las soluciones en la nube significan que puedes lanzarte a un lanzamiento de gran éxito en un portátil básico, un teléfono o incluso un televisor inteligente.

Comprar juegos digitales hoy en día ofrece a los jugadores más opciones que nunca. Puedes utilizar las tiendas oficiales de las plataformas o recurrir a los mercados digitales para adquirir game keys, suscripciones o tarjetas regalo. Eneba destaca por sus precios competitivos y sus etiquetas de región claras, lo que te permite buscar ofertas digitales o suscripciones asequibles con menos conjeturas. Para muchos, esto reduce el riesgo y hace que explorar nuevos juegos sea mucho más sencillo.

¿Quién necesita ya la última consola? El rápido auge del cloud gaming plantea la pregunta: ¿necesita cada hogar su propia consola de nueva generación? Algunas familias ahora prescinden por completo de la consola y se basan en el acceso en la nube que funciona en ordenadores antiguos o tabletas en desuso. Los estudiantes en residencias o los viajeros están descubriendo que pueden jugar en streaming a juegos con gráficos exigentes a través del Wi-Fi del hotel, evitando los retrasos en los lanzamientos regionales y la frustración de que el hardware esté agotado.

Este cambio también está transformando la forma en que la gente concibe la "propiedad". Contratar una suscripción digital significa que puedes probar, cambiar o dejar de jugar a los juegos a tu antojo sin sentirte culpable. Las partidas guardadas en la nube retoman el juego donde lo dejaste, incluso si cambias de dispositivo o viajas de un país a otro. Para los padres, esto significa que los niños tienen acceso inmediato sin tener que suplicar por el último dispositivo cada temporada de vacaciones.