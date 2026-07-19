Quién había sido el último jugador de la Selección Argentina expulsado en una final del mundo

Las expulsiones en los partidos decisivos de la Selección Argentina siempre dejan una huella profunda en la memoria futbolera. Al repasar las estadísticas de la Copa del Mundo, salta a la luz un dato histórico contundente: el primer jugador argentino en ver la tarjeta roja en la final de un Mundial fue Pedro Damián Monzón.

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El ex defensor, surgido en Independiente de Avellaneda, quedó marcado en las páginas doradas —y sufridas— del fútbol argentino durante el Mundial de Italia 1990 , en la recordada final frente a Alemania.

En aquella definición en Roma, el equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo llegó diezmado. Monzón no formó parte del once titular, sino que ingresó en el entretiempo en reemplazo de Oscar Ruggeri, quien arrastraba una fuerte lesión.

Sin embargo, la participación del zaguero en la cancha duró apenas 22 minutos. El árbitro Edgardo Codesal le mostró la tarjeta roja directa tras una durísima e histórica infracción sobre el delantero alemán Jürgen Klinsmann.

Años después del incidente, el propio Monzón recordó la jugada en una entrevista con Clarín, reconociendo el error táctico pero cuestionando la reacción del rival:

"Iba una pelota sobre la línea, una jugada que no era de gol ni nada, y yo tendría que haberme quedado parado. Pero fui al piso. Klinsmann voló como si me hubiera llevado la pierna a mi casa", confesó el ex defensor.

A pesar de cargar con el peso de la expulsión durante años y sufrir el reproche de los hinchas, Pedro Monzón siempre intentó balancear su recuerdo mundialista destacando su momento de gloria en ese mismo torneo: el histórico gol de cabeza que le convirtió a Rumania en la fase de grupos, el cual selló la clasificación argentina a los octavos de final.