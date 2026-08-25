Revelan que los medicamentos en Argentina cuesta tres veces más que en el exterior

Los remedios de uso frecuente en la Argentina son más caros que en el exterior en el 90% de los casos analizados, alcanzando un sobreprecio mediano de 3,1 a 1 en comparación con mercados internacionales. La brecha de precios surge de un informe reservado que analiza una canasta de 17 principios activos esenciales sobre el valor de venta al público en farmacias respecto a Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India.

¿Me pueden embargar el sueldo por una deuda? Qué dice la ley y cuáles son los límites en Argentina

Polémica en el ex Aquarium de Mar del Plata: tasaron cuatro pingüinos en US$40.000 para pagar deudas

Para evitar distorsiones por el tamaño de los envases o las concentraciones, la medición utilizó la Dosis Diaria Definida (DDD), la unidad de referencia recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las mayores diferencias se detectaron frente a India, donde los medicamentos argentinos resultan 6,7 veces más caros, seguidos por España (5,3 veces) y Francia (3,4 veces). En tanto, ante Estados Unidos la brecha es de 1,8 veces y respecto a Brasil, de 1,6 veces.

El impacto económico es notable en tratamientos de alto consumo mensual para patologías crónicas:

Levotiroxina (hipotiroidismo): El tratamiento mensual en Argentina cuesta US$ 19,3 contra US$ 3,1 del promedio internacional. La dosis diaria local supera en 8,2 veces a la de España y 26,2 veces a la de India.

Atorvastatina (colesterol): Requiere un gasto mensual de US$ 43,1 en las farmacias del país, frente a los US$ 8 en el exterior (en Brasil cotiza a US$ 0,37 la dosis diaria y en India a US$ 0,10).

Metformina (diabetes tipo 2): Cuesta US$ 26,1 al mes a nivel local, contra US$ 5,3 de la mediana internacional.

La estrategia oficial para bajar los precios

El diagnóstico forma parte del sustento técnico con el que el Gobierno nacional impulsa la desregulación del mercado farmacéutico. Entre las medidas impulsadas se destacan la promoción de la prescripción por nombre genérico y la autorización para que las provincias importen medicamentos de manera directa sin intermediarios, una metodología que ya comenzaron a implementar distritos vecinos como Mendoza.