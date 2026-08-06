    • 6 de agosto de 2026 - 20:06

    Saldo de los incidentes frente al Congreso: diez detenidos y dos heridos

    La movilización realizada este jueves frente al Congreso de la Nación en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada terminó con fuertes incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

    Hasta el momento diez detenidos y dos heridos.

    Hasta el momento diez detenidos y dos heridos.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Saldo de los incidentes frente al Congreso: diez detenidos y dos heridos que son efectivos de la policía. De acuerdo con la información oficial y fuentes de la Policía Federal reportadas tras la movilización:

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    Detenidos: Se confirmó la detención de diez personas en el marco de los enfrentamientos, imputadas por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

    Heridos: Como saldo de los disturbios, al menos dos personas resultaron heridas durante las refriegas. Entre ellas, se constató que una sufrió una lesión en la zona del párpado, presuntamente a raíz del impacto de una bala de goma.

    Mientras se desarrolla aun en el congreso el debate afuera se desarrollo un operativo que incluyó gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma.

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