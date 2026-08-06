La movilización realizada este jueves frente al Congreso de la Nación en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada terminó con fuertes incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Saldo de los incidentes frente al Congreso: diez detenidos y dos heridos que son efectivos de la policía. De acuerdo con la información oficial y fuentes de la Policía Federal reportadas tras la movilización:

Detenidos: Se confirmó la detención de diez personas en el marco de los enfrentamientos, imputadas por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

Heridos: Como saldo de los disturbios, al menos dos personas resultaron heridas durante las refriegas. Entre ellas, se constató que una sufrió una lesión en la zona del párpado, presuntamente a raíz del impacto de una bala de goma.